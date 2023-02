Avocado-boeren in Chili zien hun vruchten verschrompelen – de droogte heeft gewonnen

De 77-jarige boer Galvarino uit Petorca in Chili laat zijn verschrompelde avocado’s zien. Beeld Cristobal Venegas voor de Volkskrant

Met een gerimpelde hand pakt Galvarino Huertas (77, grijs hoedje, donkere pretogen) een gerimpelde avocado van de grond. De verschrompelde vrucht is zo hard als steen. Zijn droge boomgaard ligt ermee bezaaid: waardeloze kiezels die vanwege een tekort aan water nooit konden uitgroeien tot de onberispelijke Chileense Hass-avocado’s die voor pakweg 1,30 euro per stuk in de Nederlandse supermarkten liggen.

Chili, langgerekt land van 19,5 miljoen inwoners in Zuid-Amerika, kampt al sinds 2007 met droogte. In de heuvels van avocadoprovincie Petorca in de centrale regio Valparaíso, 200 kilometer ten noorden van hoofdstad Santiago, voltrok zich een ramp in slow motion. Inmiddels heeft de droogte het gewonnen van de meeste kleine boeren. ‘Ik zie niks goeds in de toekomst’, zegt de oude Galvarino.

Van de driehonderd bomen die hij ooit had, zijn er nog veertig over. Meerdere daarvan zijn nog slechts geknotte stronken, bedekt met kalk tegen verdere uitdroging, wachtend op terugkeer van de regen. Het lijkt een wrange grap: vanaf zijn land kijkt hij uit op dat van zijn buren waar de bomen wél heldergroen kleuren. Ook in de verte, aan de overkant van de droge bedding die ooit de Petorca-rivier was, vormen de avocadobomen rechte groene rijen, blakend van gezondheid.

De geschiedenis neemt ogenschijnlijk een loopje met de kleine boer. Als socialist dook Galvarino Huertas in de jaren zeventig onder en overleefde het wrede staatsapparaat van generaal Pinochet. ‘Ik ben sterk’, zegt hij terwijl hij zijn borst breed maakt en zijn laatste tand bloot lacht. Maar vijftig jaar na de militaire coup dreigt hij alsnog de strijd te verliezen tegen de neoliberale erfenis van de dictator.

Neoliberale proeftuin

Sinds de jaren van Augusto Pinochet (1973 - 1990), de dictator die van Chili een neoliberale proeftuin maakte, is Chileens water geen publiek maar een privaat goed. Het gebruik van grond- en rivierwater is vastgelegd in verhandelbare rechten. In de huidige tijden van schaarste worden de gevolgen van dat model zichtbaar: te midden van de droogte overleven in Petorca de grootwaterbezitters, hun enorme avocado-gaarden liggen als groene lappen tegen de bruine heuvels.

In het ultra-kapitalistische Chili dat Pinochet naliet, even rijk als ongelijk, kon de avocadoteelt opbloeien. Toen in 1973 het leger het presidentieel paleis bombardeerde met de linkse president Salvador Allende er nog in, telde het land zo’n vierduizend hectaren met avocadobomen. Aan nog geen 10 procent daarvan groeide de beroemde Amerikaanse Hass-variant met z’n donkere geribbelde schil. Het aantal hectaren is sindsdien gegroeid tot 30 duizend en de Hass heeft de klassieke Chileense varianten vrijwel verdreven.

Avocado-plantage in Petorca. Alleen rijke boeren die veel water bezitten kunnen hun gewassen goed laten groeien. Beeld Cristobal Venegas voor de Volkskrant

Chili behoort tot de vijf grootste avocado-landen ter wereld. In het laatste seizoen (2021-22) produceerde het Zuid-Amerikaanse land 217 miljoen kilo, waarvan 60 procent voor de export. Die handel leverde 260 miljoen euro op. Het overgrote deel van de Chileense avocado’s gaat naar Europa en in het bijzonder naar de haven van Rotterdam. Nederland is als doorvoerland de tweede avocado-exporteur ter wereld, na avocado-gigant Mexico.

Extreem dorstige vrucht

De avocado kent een keerzijde: ze staat te boek als extreem dorstig. Volgens het Nederlandse RIVM is bijna 1.300 liter water nodig om één kilo te produceren. Twee keer zoveel als een kilo abrikozen, drie keer zoveel als een zelfde hoeveelheid aardbeien of sinaasappels. Al zijn deze cijfers onderwerp van debat. De Chileense brancheorganisatie Comité de Paltas, het Avocado-comité, stelt dat 600 liter genoeg is. (Terzijde: vlees is de grootste waterslurper; een kilo biefstuk kost 15 duizend liter.)

Pinochets waterrechten werden uitgedeeld in de natte jaren tachtig toen er in Petorca bovengemiddeld veel viel en de rivieren Petorca en La Ligua nog grote hoeveelheden water aanvoerden vanuit de Andes. Avocadoproducenten uit het hele land ontdekten de regio. Oudere inwoners herinneren zich hoe grote producenten lokale boeren verleidden om hun waterrechten af te staan.

Er was ogenschijnlijk genoeg voor iedereen, vertelt onderzoeker José Luis Arumí, verbonden aan het CRHIAM, het Centrum voor water voor land- en mijnbouw. ‘De hoeveelheid water leek oneindig’, zegt hij via de telefoon. ‘Totdat deze eeuw de droogte intrad. 2002 was het laatste echt natte jaar in Petorca.’ Toen de regen stopte, begon de ongelijkheid te schuren.

Het lapje grond van boer Huertas ligt net buiten provinciehoofdstad Petorca, dat bestaat uit enkele tientallen straten aangeplakt tegen de opgedroogde rivier. Aan het centrale plein staat een vier eeuwen oud Jezuïtisch kerkje met een houten toren. Aan de horizon glinsteren witte gletsjers op bergtoppen. ‘Het is geen droogte, het is roof’, staat op gevels gekalkt.

Hier is geoloog Vladimir Vicencio (35, baardje, zwarte lokken tot op de schouders) verantwoordelijk voor het gemeentelijke drinkwaterbeleid. ‘Alle verstrekte waterrechten tellen op tot een gebruik van 3.500 liter per seconde. Daarvan is 95 procent in private handen’, zegt de jonge ambtenaar. ‘Voor de gemeenschap blijft 150 liter per seconde over aan drinkwater. Nog geen 5 procent.’ Het leidt tot schrijnende taferelen: de meer afgelegen boerengehuchten zijn afhankelijk van tankwagens die eens per week drinkwater bezorgen.

Landbouwregio Petorca is niet alleen slachtoffer van klimaatverandering, stelt de geoloog, de avocadoboeren met hun intensieve monocultuur hebben volgens hem een direct aandeel in ‘de grootste droogte in 700 jaar’. ‘De bedrijven hebben veel oorspronkelijke vegetatie vernietigd die het water beter vasthield.’ Tel daarbij het enorme waterverbruik op en de gevolgen van het ‘kortetermijndenken’ laten zich uittekenen, zegt hij. ‘Hun enige drijfveer is elke millimeter beplanten met nog een avocadoboom.’

Nu de regen amper nog valt en de twee rivieren zijn opgedroogd, zoeken de boeren hun heil bij het laatste grondwater dat op tientallen meters diepte in de bodem zit. Ook Galvarino heeft een paar putten op zijn perceel. Eentje van 16 meter staat al jaren droog. Hij groef recent een nieuwe, dit keer tot 24 meter diepte.

Diepe waterputten graven

De kleine man verdwijnt via een laddertje in de schacht. ‘Kijk, water!’, roept hij vanuit het gat. Toch kan hij dit jaar slechts de vruchten plukken van twee bomen. ‘Ze laten de rivier in tegengestelde richting stromen’, zegt hij over zijn rijkere buren. ‘Van beneden naar boven.’ Anderen hebben putten tot 100 meter diepte, beweert hij. Ze pompen volgens hem zoveel op als ze kunnen. ‘Ze nemen meer dan waar ze recht op hebben.’

De put van avocadoboer Galvarino Huertas, die 24 meter diep is. Beeld Cristobal Venegas voor de Volkskrant

Geoloog Vicencio bevestigt Huertas’ aantijgingen. ‘Ongeregistreerde putten, stroomopwaarts de rivier aftappen, het komt helaas allemaal voor’, zegt de ambtenaar. Het waterrechtensysteem lijkt inmiddels zo lek als een mandje. Niemand weet precies hoeveel water er in de grond zit en slechts een fractie van de boeren meet daadwerkelijk hoeveel zij omhoog pompen, stelt hij.

De heldergroene bomen op het perceel naast dat van boer Huertas zijn eigendom van Yanet Cortez (45), een vrouw wiens met glitternagellak gelakte nagels contrasteren met haar norse humeur. De groene bladeren aan haar vijfhonderd bomen verhullen dat ook haar bedrijf aan de rand van de afgrond staat, zegt ze vanonder een grijs mutsje. ‘Nog zo’n droog jaar en we zijn alles kwijt.’ De boomgaard teert op reserves, stelt ze, ook haar put is droog.

Haar familie heeft recht op het oppompen van 62 liter per seconde, maar net als voor boer Huertas is dat op dit moment voor Cortez vooral een papieren werkelijkheid. ‘Zonder regen geen water. Waar het aan ligt? Misschien worden we gestraft voor slecht gedrag.’ Toch kent deze crisis ook winnaars, weet ze. Neem bijvoorbeeld de grote boer een stukje verderop. ‘Die heeft meer geld en diepere putten.’

Wateroorlogen zijn geen donkere toekomstmuziek, in Petorca wordt de strijd al op z’n vuilst gespeeld, stelt Lorena Donaire (49) van wateractivistenclub Modatima. ‘De watereigenaren zijn oppermachtig’, zegt ze staand tussen de zongebleekte beenderen van wat ooit dorstige koeien waren. Naast het terrein van een grote avocadoproducent is tussen het tanige struikgewas een kerkhof ontstaan voor uitgehongerde dieren. Boeren hebben uit protest schedels aan het hek bevestigd.

Wateractivist Lorena Donaire bij een afrastering waaraan boeren schedels van van de dorst omgekomen koeien hebben opgehangen, als protest tegen de droogte. Beeld Cristobal Venegas voor de Volkskrant

Als boerendochter maakte Doraine mee hoe de put van haar vader droog kwam te staan nadat twee avocadobedrijven zich rondom zijn land hadden gevestigd en diepere putten hadden geboord. ‘De palta heeft ons nooit economisch voordeel gebracht, alleen maar ellende.’ Als activist is ze naar eigen zeggen doelwit van bedreigingen. Ze vermoedt dat avocadoboeren haar de mond prhaoberen te snoeren. Deze beweringen vallen niet te controleren.

De strijd om het water is in Petorca ook een strijd om de waarheid. De activist en de bezorgde ambtenaar wijzen naar de intensieve, waterslurpende, grootschalige landbouw. Volgens bedrijvenkoepel Comité de Paltas is sprake van een externe natuurramp. Een interviewverzoek van de Volkskrant bleef onbeantwoord, maar in het Chileense landbouwtijdschrift Revista del Campo stelt voorzitter José Gabriel Correa: ‘We zijn hard geraakt door de droogte. Klimaatverandering gaat niet meer weg, we moeten ermee dealen.’

Avocadobomen langs de drooggevallen rivier in Petorca. Beeld Cristobal Venegas voor de Volkskrant

‘Het is een conflict gedreven door schaarste’, zegt landbouwkundige Tonci Tomic via de telefoon. ‘De droogte is een feit. Over de oorzaken verschillen de meningen.’ Hij behoort niet tot het kamp dat de grote boeren de schuld geeft. Wat hij wel zeker weet, is dat ook zij onder de droogte lijden. ‘Petorca telde in 2009 negenduizend hectaren avocado’s. In 2020 waren dat er nog vijfduizend.’

Voor de activisten en kleine boeren gloort een beetje hoop sinds in maart vorig jaar de 36-jarige Gabriel Boric aantrad, de meest linkse president van Chili sinds Allende. Hij belooft een duurzamer omgang met natuurlijke hulpbronnen. ‘Water is een mensenrecht’, stelde hij. ‘We kampen met droogte én er is sprake van roof’, echode hij de leuzen op de muren van Petorca.

Maar Pinochets erfenis is hardnekkig, zo bleek in september toen een meerderheid van de Chilenen tegen een progressief grondwetsvoorstel stemde dat onder andere de waterrechten zou afschaffen. ‘Het is een langzaam proces’, zegt ambtenaar Vicencio, die desondanks gelooft dat ‘het Chileense experiment’ van de dictator op z’n einde loopt. ‘De oude generatie heeft niet het eeuwige leven.’

Hoge verwachtingen

Wateronderzoeker Arumí heeft hoge verwachtingen van een proef met lokale ‘waterraden’ die vorig jaar startte. ‘Een betere omgang met water is mogelijk, maar het conflict in Petorca zit oplossingen in de weg.’ De waterraden maken lokale overheden en gebruikers medeverantwoordelijk voor het waterbeleid. ‘Dit kan echt een verschil maken.’

Op het land van de nog grotere buur van Cortez en Huertas werkt Hector Cavirez als opzichter, de eigenaar is er niet. Tussen de rijen groene bomen staat een houten landhuis. Ook voor zijn baas zijn het slechte jaren, zegt hij. ‘We hebben de helft van 60 hectaren bomen moeten kappen.’ Tegen de heuvel op staan de stronken, witgekalkt zoals de uitgedroogde bomen van boer Huertas.

Voorheen werkte Cavirez voor een andere boer. ‘Die begon in 2002. Toen in 2010 al zijn bomen dood waren, vertrok hij weer.’ Zijn huidige baas groef putten van 28 meter diep, maar ook die zijn inmiddels bijna opgedroogd, aldus Cavirez. Vanaf een hoger gelegen bergweg was een groot waterbassin te zien in het midden van het landgoed. De opzichter steekt een sigaret op. ‘De vallei is uitgedroogd’, zegt hij. ‘Alles gaat dood.’