Aviodrome-vliegtuig crasht in Zuid-Afrika

Een vliegtuig dat is aangekocht door luchtvaartthemapark Aviodrome is gecrasht bij Pretoria in Zuid-Afrika. Bij de crash zijn gewonden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Er waren in totaal negen mensen aan boord: twee Australische piloten, vier Zuid-Afrikaanse technici en drie Nederlandse medewerkers van Aviodrome. Volgens de lokale hulpdienst ER24 is zeker een persoon om het leven gekomen.

Het gecrashte toestel.

Het toestel stortte neer tijdens het opstijgen vanaf luchthaven Wonderboom ten noorden van Pretoria. ‘Onze prioriteit ligt bij het in veiligheid stellen van alle betrokkenen’, zegt een woordvoerder van Aviodrome. ‘Daar zijn de autoriteiten nu mee bezig. De mensen aan boord waren zeer ervaren en vlogen al lang met dit toestel.’ Het gaat om een Convair 340 uit bouwjaar 1954. Tijdens de crash raakte het vliegtuig ook een gebouw.

Pretoria - PLANE CRASH (Update): the building that the Convair plane hit next to Moloto Road pic.twitter.com/etKLI1sQuZ Rob Beezy

Het toestel maakt een testvlucht om de technische staat van het vliegtuig te controleren. Binnenkort zou het vliegtuig naar Nederland vertrekken. Het toestel is niet geschikt om lange afstanden te vliegen en zou daarom in meerdere landen een tussenstop maken. Op foto’s van de crash is de naam Martin’s Air Charter te zien, de oorspronkelijke naam van luchtvaartmaatschappij Martinair. Het toestel is niet meer in handen van de maatschappij die opging in KLM, maar eigendom van een Zuid-Afrikaan die er luxe ‘air safari’s’ mee aanbood. Hij schonk het vliegtuig aan Aviodrome.



Op 23 juli zou het vliegtuig feestelijk worden onthaald in het themapark. ‘Het toestel zou naar Aviodrome komen vanwege de historische waarde’, aldus de woordvoerder. ‘Het is een icoon van de opkomst van het massatoerisme.’