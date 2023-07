‘Autovrachtschip bij Ameland kan nog dagen branden; milieuramp dreigt’

Blusschepen bezig met het bestrijden van het vuur op de Fremantle Highway. Dit vrachtschip vloog in brand toen het op de Noordzee voer, zo'n 27 kilometer boven Ameland. Beeld ANP

De Fremantle Highway vertrok dinsdagmiddag vanuit Bremerhaven richting Port Said in Egypte. Het tien jaar oude vrachtschip, 200 meter lang, 32 meter breed en 20 meter hoog, is speciaal gebouwd voor het vervoer van auto's en vrachtwagens en had ruim 2.800 auto’s aan boord, waaronder 25 elektrische. Dinsdag iets voor middernacht meldde het onder Panamese vlag varende schip dat er brand aan boord was.

Volgens het AD, dat zich baseert op marifoonverkeer, werd in de eerste noodoproep aan hulpdiensten gemeld dat acht elektrische auto's aan boord in brand stonden. Eén van de voertuigen zou zijn ontploft. De Kustwacht bevestigt dat de brand mogelijk uitbrak in een elektrische auto.

De brand ontwikkelde zich snel en kon niet door de bemanning zelf worden geblust. Door het verschuiven van de lading kantelde het schip. Reddingsdiensten van Ameland en Schiermonnikoog rukten uit, evenals een reddingshelikopter.

Opvarenden uit water gevist

Zeven opvarenden sprongen van grote hoogte van boord en werden door reddingswerkers uit het water gevist. Het enige dodelijke slachtoffer overleed aan boord van de reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) Schiermonnikoog. De slachtoffers kwamen in Lauwersoog aan wal en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Drachten en Leeuwarden.

De overige zestien bemanningsleden zijn met een helikopter van boord gehaald en overgebracht naar het vliegveld bij Eelde. Vandaar zijn ze naar ziekenhuizen in de omgeving vervoerd, meldt de Veiligheidsregio Drenthe. De gewonden moeten worden behandeld voor ademhalingsproblemen, botbreuken en brandwonden. Volgens een woordvoerder van de Kustwacht komt de volledige bemanning uit India.

De Fremantle Highway staat nog altijd in brand; er is sprake van meerdere brandhaarden en veel rookontwikkeling. Volgens de Kustwacht is het lastig een brand op zee onder controle te krijgen, zeker gezien het besluit om geen brandweermensen aan boord te laten. De brand kan ook nog dagen duren, aldus een woordvoerder.

Twee schepen, een uit Duitsland en de Guardian van de Nederlandse Kustwacht koelen met brandblusinstallaties de zijkanten van het schip. Er worden geen pogingen gedaan om de brand op het schip van bovenaf te blussen, om kapseizen te voorkomen. Dat gebeurde vorig jaar met de Felicity Ace, eveneens een autovrachtschip, dat vorig jaar vlam vatte bij de Azoren, en na twee weken blussen zonk. Een soortgelijk schip dat in 2021 vlam vatte voor de kust van Sri Lanka zonk gedeeltelijk na dertien dagen blussen.

Noodverbinding

Op beelden is te zien dat er brand woedt op de boeg van het schip – aan de voorkant. Omdat er niemand meer aan boord is om de Fremantle Highway te besturen, is met een bergingsvaartuig een noodverbinding gemaakt met het vrachtschip. Die is volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat niet heel solide, maar momenteel de enige mogelijkheid om het schip enigszins onder controle te houden.

Geprobeerd wordt om een betere verbinding aan te leggen tussen het brandende schip en een sleepvaartuig van de Kustwacht waarmee Fremantle Highway kan worden weggesleept. Zolang het schip brandt is dat niet aan de orde. Waar het schip heen gesleept wordt, is nog onduidelijk.

Rijkswaterstaat meldt dat de vaarroute sinds woensdagmiddag weer vrij toegankelijk is. Volgens de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) ondervinden andere schepen geen hinder van het brandende schip. Boven het gebied waar het brandende schip ligt, geldt een tijdelijk vliegverbod. Alleen hulpdiensten mogen door het luchtruim vliegen.

Doemscenario: zinken met een milieuramp tot gevolg

De Japanse eigenaar van de in 2013 gebouwde Fremantle Highway, rederij Shoei Kisen, heeft een bergingsbedrijf opdracht gegeven het schip te bergen wanneer dat mogelijk is. Dat gebeurt in samenspraak met Rijkswaterstaat en de Kustwacht.

Het ergste scenario is dat het schip zal zinken waarbij (stook)olie en benzine uit de auto's en het schip in zee stromen. Dat zou leiden tot een milieuramp. De Fremantle Highway ligt niet ver van de Waddenzee, Unesco-werelderfgoed. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is dat nog niet aan de orde, maar ook daar wordt ‘rekening mee gehouden’.

Volgens de Waddenvereniging lekt er nog geen olie uit het schip. Volgens de vereniging zal het schip, zodra het kan, zo ver mogelijk van het Waddengebied vandaan gesleept worden. Rijkswaterstaat zegt ‘alles op alles’ te zetten om verdere milieuschade te beperken. Oliebestrijdingsvaartuig Arca is inmiddels ter plekke om eventuele olielekkage op te ruimen.

Gedachten gaan terug naar MSC Zoe in 2019

Burgemeester Leo Stoel van Ameland is in de nacht van dinsdag op woensdag door de Kustwacht op de hoogte gebracht van de brand op het schip, zegt een woordvoerder van het Waddeneiland. ‘Met een verrekijker kun je het schip vanaf het strand zien branden. Maar omdat het buiten Amelander wateren ligt, hebben we formeel geen rol bij de situatie.’

De gedachten op het eiland gaan wel meteen terug naar de ramp met de MSC Zoe in 2019. Dat vrachtschip verloor honderden losgeslagen containers, de inhoud spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden. ‘Dit is voor de Waddeneilanden een continue angst. Daarom moet absoluut voorkomen worden dat het schip zinkt.’ Ook stichting De Noordzee vreest een milieuramp, mocht het schip inclusief lading zinken.