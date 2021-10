Autoverkopen in EU op het laagste punt sinds 1995

Een foto uit 2016 toen de showrooms nog vol waren met auto’s en geïnteresseerde klanten. Beeld ANP

Vorige maand werden binnen de EU 718.598 auto’s geregistreerd. Volgens de Europese auto-industrie is het sinds 1995 niet voorgekomen dat in september zo weinig auto’s werden verkocht.

2021 begon nog hoopgevend voor autofabrikanten, met duidelijk hogere cijfers dan in de eerste maanden van 2020. Toen sloeg de coronapandemie hard toe in de sector. Autofabrieken moesten wegens het gevaar voor besmettingen dicht en een tijdlang viel de vraag naar nieuwe auto’s weg.

Over de eerste negen maanden gezien, plust de verkoop van auto’s dan ook nog altijd 6 procent op jaarbasis. In Nederland werden in de eerste drie kwartalen echter 4,9 procent minder nieuwe auto’s verkocht. Ook in Duitsland, de grootste automarkt binnen de Europese Unie, zijn er sinds de jaarwisseling minder auto’s verkocht.

De vooruitzichten blijven voorlopig somber. Vrijdag maakte Toyota bekend dat het ook in november de productie gaat verlagen vanwege de nijpende tekorten aan chips en andere onderdelen in de wereldwijde auto-industrie. Door de tekorten draaien zijn fabrieken nu al niet op de volledige capaciteit.

Toyota schroeft de productie volgende maand met circa 15 procent omlaag. Eerder was het de bedoeling dat er 1 miljoen auto’s gemaakt zouden worden, maar dat worden nu 850 duizend tot 900 duizend voertuigen, aldus het bedrijf.

Het concern haalt chips en andere onderdelen uit landen als Maleisië en Vietnam, maar door een opleving van de coronapandemie en nieuwe beperkende maatregelen is de toelevering verstoord. Verder heeft Toyota in zijn fabrieken in China last van de stroomtekorten, waardoor de productie wordt gehinderd.