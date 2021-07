Autoriteit Persoonsgegevens geeft TikTok boete van 750.000 euro om schenden van privacy kinderen

TikTok. Beeld NurPhoto via Getty Images

TikTok is in Nederland en daarbuiten erg populair onder jongeren. Maar gebruikers kregen de privacyverklaring bij het installeren van de app in het Engels te zien en niet in het Nederlands. Daardoor is die verklaring niet goed te begrijpen, oordeelt de AP. Volgens privacywet AVG moeten apps en websites duidelijk maken welke gegevens van gebruikers worden verzameld en opgeslagen, en wat er vervolgens mee gebeurt, zodat gebruikers daarmee wel of niet kunnen instemmen. Kinderen zijn door de privacywet extra goed beschermd.

De AP deed een jaar lang onderzoek naar TikTok, dat eigendom is van het Chinese bedrijf Bytedance. De uitkomsten van het onderzoek, dat dus tot deze boete heeft geleid, stuurt de organisatie naar de Ierse Autoriteit Persoonsgegevens. TikTok vestigde zich onlangs in Ierland vanwege het gunstige belastingklimaat. De Ierse toezichthouder zal zich buigen over mogelijke andere privacyschendingen. TikTok gaat tegen de boete, een van de hoogste die de AP ooit heeft opgelegd, in beroep.

Nederlandse ouders van kinderen die TikTok gebruiken dienden via Stichting Onderzoek Marktinformatie (Somi) eerder al een schadeclaim in tegen het bedrijf achter de app. De stichting zegt dat een schadevergoeding op kan lopen tot 1,4 miljard euro. De ouders vinden dat de app de veiligheid en de privacy van hun kinderen niet goed beschermt. Ook de Consumentenbond diende samen met stichting Take Back Your Privacy een miljardenclaim in bij TikTok. Beide claims moet de rechter nog in behandeling nemen.