Autoriteit in de Nederlandse vormgevingswereld, die kritisch en onafhankelijk te werk ging

Haar overlijden kwam terwijl ze nog tal van stukken in de pen had en voor haar lessen designgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam plannen aan het smeden was. Kunsthistoricus, curator en designcriticus Frederike Huygen gold in de Nederlandse vormgevingswereld als autoriteit en haar publicaties zijn van grote betekenis voor de hedendaagse ontwerpgeschiedenis. Ze overleed 9 juli na een kort ziekbed.

Tijdens haar studie kunstgeschiedenis werd Huygen gegrepen door de rijke Nederlandse ontwerpcultuur. Designhistorie is een nieuw en relatief klein vakgebied, maar internationaal bezien genieten Nederlandse ontwerpers grote reputatie. Als curator voor Museum Boijmans Van Beuningen kocht ze het eerste exemplaar van Tejo Remy’s You cannot lay down your Memory uit 1989, een kast van aan elkaar geknoopte ladeblokken, nu icoon van Dutch Design. En als auteur schreef ze een door de Volkskrant met vijf sterren beoordeelde monografie over modernist en grafisch ontwerper Wim Crouwel die over de hele wereld is verkocht.

Huygen was een onafhankelijk, kritisch en intelligent beschouwer van design. Ze had zowel oog voor detail als voor de grotere context. Haar tentoonstelling Brits Design Imago en Identiteit uit 1989 in het Boijmans was een eyeopener voor de jonge Timo de Rijk, de latere hoogleraar design in Delft, nu directeur van het Designmuseum Den Bosch: ‘Het was de vormgeving van mijn generatie, precies wat er toen spannend was in mode en interieurs, en dat alles voorzien van een historisch kader. Je besefte dat wat je persoonlijk bezighield in een groter geheel paste en waard was om op die manier in het museum te worden gepresenteerd.’

‘Gedreven vrouw’

‘Een heel gedreven vrouw’, zegt grafisch ontwerper Lex Reitsma die met haar het Crouwelboek maakte. ‘Ik herinner me veel discussie over de illustraties, maar de beeldkeuzes waren nooit puur esthetisch, het moest relevant zijn voor het verhaal.’ Huygen schreef de laatste jaren steeds meer over grafisch ontwerp, maar haar designleven begon (toen nog Frederique met een q) met product- en meubeldesign. Museum Boijmans besloot begin jaren tachtig hedendaagse gebruiksvoorwerpen te verzamelen, een kolfje naar Huygens hand. ‘Een museum dat ‘alledaagse’ massaproducten in de collectie opnam, dat was nieuw’, zegt collega-curator Mienke Simon Thomas die recentelijk over de gebruiksvoorwerpen van het Boijmans een boek publiceerde, waarin Huygen veelvuldig voorkomt.

Het kon zijn dat Huygen in dezelfde maand een 19de-eeuwse schotel van Augustus Pugin aankocht en de kleurige ‘vogelverschrikker-kast’ van Etore Sottsass, oprichter van de postmoderne Memphisschool in de jaren tachtig. Huygen zette haar schouders onder de spraakmakende tentoonstelling Holland in Vorm uit 1987, waarin het Boijmans met het Stedelijk Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag en Centraal Museum Utrecht voor het eerst gezamenlijk belangrijke stukken uit de moderne Nederlandse vormgeving bijeenbrachten.

Gastdocent

Na haar vertrek bij Boijmans in 1996 ging Huygen meer schrijven. In 2007 verscheen de tweedelige studie Visies op vormgeving, een bundeling teksten over ruim een eeuw Nederlandse vormgeving. Ze schreef voor de Volkskrant, het blad Items, richtte de stichting Designgeschiedenis Nederland op, samen met het schrijfplatform designhistory.nl en werd via het Wim Crouwel Instituut gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam.

Huygen was kritisch en kon soms lastig zijn, zegt Simon Thomas die stevige gesprekken met haar had over te redigeren teksten, ‘maar het ging altijd over inhoud’. Toen Huygen ziek werd, heeft ze met bevriende collega’s haar nalatenschap doorgelopen. ‘Ze wilde haar grote archief netjes achterlaten.’ Simon Thomas kreeg de zorg over een stoel van meubelontwerper Martin Visser, een van de weinige designvoorwerpen uit Huygens bezit. ‘Ze keek altijd naar de wetenschappelijke betekenis en context van een ontwerp. Ik heb haar nooit zwijmelend bij een mooi vaasje betrapt.’