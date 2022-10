Autoriteit Consument & Markt onderzoekt of energiebedrijven goed genoeg voorbereid zijn op winter

De Vattenfall energiecentrale in Diemen, waar ook stadswarmte wordt gewonnen voor Almere. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De eerste weken van de winter zijn altijd een kwetsbare periode voor energiebedrijven. Zij moeten dan veel gas en elektra inkopen en afrekenen, terwijl hun klanten de rekening voor die energie vaak over een langere periode terugbetalen. De toezichthouder controleert daarom ook of leveranciers voldoende geld hebben om alle energie te betalen die in de toekomst geleverd moeten worden. En of zij goed genoeg bestand zijn tegen de risico’s die komen kijken bij de zeer hoge en variabele energieprijzen van dit moment.

Vorig jaar bleek al dat onverwacht hoge energieprijzen snel problemen kunnen geven. In de laatste maanden van 2021 vielen maar liefst zeven energie-aanbieders om, die door de gestegen prijzen niet meer aan hun betalingsverplichtingen konden voldoen. Met name het faillissement van Welkom Energie trok de aandacht; tienduizenden klanten kwamen plotseling terecht op een zeer duur contract van Eneco.

Risico op wanbetaling

Daar komt deze winter nog een nieuwe onzekerheid bij. Energieprijzen zijn nóg hoger en schieten alle kanten op, waardoor veel energie-aanbieders te maken hebben met margin calls: onderpand dat zij moeten storten bij partijen waar ze contracten mee hebben. Ook is er een toenemend risico op wanbetaling en is het moeilijker om goed in te schatten hoeveel energie klanten zullen verbruiken. Zo bestaat het risico dat leveranciers te meer duur gas inkopen dan zij uiteindelijk aan hun klanten leveren, wat zeker bij dalende gasprijzen tot flinke verliezen kan leiden.

Naar aanleiding van de faillissementen vorig jaar schreven twee hoogleraren een kritisch rapport over het toezicht van de ACM. Deze ingelaste controles zijn daar onder meer het gevolg van. ‘Met de extra controles en deze nieuwe eisen willen we ervoor zorgen dat energieleveranciers financieel weerbaarder worden’, legt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh uit. ‘De extra eisen en het aangescherpte toezicht bieden geen garantie tegen faillissementen, maar zullen de kans daarop wel kleiner maken.’