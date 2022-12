Autopsie wijst uit: Amerikaanse voetbaljournalist Grant Wahl stierf in Qatar aan gevolgen verwijde aorta

Een gigantisch scherm met daarop de foto van de Amerikaanse journalist Grant Wahl, die afgelopen vrijdag in Qatar overleed. Beeld AFP

De 48-jarige Wahl, een van de grootste sportjournalisten van de Verenigde Staten, zakte vrijdagavond tijdens de verlenging van de WK-wedstrijd tussen Nederland en Argentinië in elkaar. Waaraan hij overleed, was aanvankelijk onduidelijk. Zijn broer Eric beweerde in een emotionele videoboodschap op Instagram vrijwel meteen dat Wahl was vermoord, maar later nam hij zijn woorden terug.

De weduwe van Wahl, arts en medisch journalist Céline Gounder, nam woensdag de laatste vermoedens over kwade opzet weg. Op de Amerikaanse zender CBS, de werkgever van haar man, zei zij dat er geen sprake was van verdachte omstandigheden. Wahls lichaam was overgebracht naar New York, waar het door een schouwarts was onderzocht. Daaruit bleek dat hij overleden was aan een verwijding van zijn belangrijke slagader.

Wahl had een dag voor zijn overlijden nog gezegd dat hij door oververmoeidheid bronchitis had opgelopen. Wekenlang was hij in de Amerikaanse media actief geweest. ‘Mijn lichaam zei tegen me: makker, je slaapt niet genoeg’, zei hij in zijn podcast Fútbol with Grant Wahl. ‘Het kwam in opstand.’

Steun aan lhbti-gemeenschap

Zijn broer Eric geloofde echter niet dat die aandoening de dood van Wahls dood had veroorzaakt. Op sociale media beweerde hij dat de journalist was vermoord vanwege zijn steun aan de lhbti-gemeenschap. Een paar weken eerder was Wahl door de politie meegenomen en ondervraagd, omdat hij tijdens een van de wedstrijden in een regenboogshirt had rondgelopen.

Nadat Wahl weer op vrije voeten was, betuigde de sportjournalist op Twitter zijn steun aan de lhbti-gemeenschap. ‘Go gays!’, schreef hij op het sociale platform. Hierop zou Wahl doodsbedreigingen hebben ontvangen. Volgens Eric, zelf homoseksueel, droeg Wahl het shirt voor hem.

Bij de kwartfinale van het Nederlands elftal kwam vrijdag ook een beveiliger in het stadion om het leven. Het zou gaan om een 24-jarige arbeidsmigrant uit Kenia, die in het stadion ten val zou zijn gekomen. Dinsdag bezweek hij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De WK-organisatoren zeggen onderzoek te doen om te achterhalen wat er precies is gebeurd.