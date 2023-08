‘Autonome’ burgers erkennen het gezag van de overheid niet. Maar daar heeft de overheid geen boodschap aan

Ze zeggen dat ze zich losgekoppeld hebben van de overheid en geen belasting hoeven te betalen. Een groeiende groep van nu zo’n tienduizend Nederlanders verklaart zich ‘soeverein’ of ‘autonoom’. Wat behelst hun gedachtengoed en hoe komen ze hieraan?

‘Ik ben een levend mens, ik ben geen persoon’, zegt de vrouw tegen de deurwaarder die voor haar huis staat. Ze steekt haar hand uit. ‘Knijp mij, ben ik dood?’

De deurwaarder van GBTwente steekt ook zijn hand uit. ‘U mag mij ook knijpen. Ik ben ook een levend mens.’ Ze geven elkaar een ongemakkelijke hand.

De brief waarin staat dat ze haar gemeentelijke belastingen nog moet betalen wil de vrouw niet aannemen. De deurwaarder legt de envelop op haar deurmat, maar ze gooit ’m weer naar buiten. Ze doet geen zaken met een criminele overheid, zegt ze, en begint te praten over het World Economic Forum en coronavaccinaties.

De deurwaarder gooit het over een andere boeg. ‘Spoelt u uw wc door, mevrouw?’ De gemeentelijke belastingen zijn onder meer voor het onderhoud van het riool, legt hij uit.

‘En dat kost 700 euro per jaar, meneer?’

‘Ja, blijkbaar.’

‘Niet in mijn boek. Ik betaal alles al.’

Over de auteur Haro Kraak is verslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft over cultureel maatschappelijke onderwerpen als identiteit, gender, polarisatie, extremisme en levenseinde.

Deze scène is te zien in een van de filmpjes die de afgelopen tijd online circuleren van zelfbenoemde ‘autonome’ of ‘soevereine’ mensen die bezoek krijgen van een deurwaarder. Zij menen dat ze zich losgekoppeld hebben van de Nederlandse staat en dat zij geen belastingen, boetes en rekeningen van nutsvoorzieningen hoeven te betalen. Zij erkennen het gezag van de overheid, politie en rechtspraak niet, en dus ook niet van de deurwaarders die de snel oplopende schulden door niet-betaalde aanmaningen komen innen.

Maar daar hebben die autoriteiten geen boodschap aan.

Het gaat om een groeiende groep van naar schatting zo’n tienduizend mensen in Nederland die zich autonoom of soeverein noemen. Dit gedachtengoed, dat al decennia bestaat, is tijdens de pandemie sterk opgeleefd. Een groep coronasceptici vond het beleid van lockdowns, avondklok, vaccinaties en QR-codes dermate dwingend dat zij zich wilden afscheiden van de maatschappij. Dat leidde ertoe dat sommigen emigreerden, hun kinderen thuisscholing begonnen te geven of zich op een andere manier losweekten van ‘het systeem’. Autonoom of soeverein worden is een uiterste vorm daarvan.

‘Juridische fictie’

Hoewel er verschillende versies rondgaan, komt de theorie hierop neer: iedereen wordt geboren als mens, maar als de ouders aangifte doen, wordt iemand daarmee een ‘persoon’ met een BSN-nummer (door autonomen steevast ‘Burger Slaven Nummer’ genoemd in plaats van burgerservicenummer), wat een ‘juridische fictie’ zou zijn. Je zou je kunnen loskoppelen van deze ‘stroman’ en zo een ‘levend mens van vlees en bloed’ worden. Wie aangehouden wordt, zou volgens de theorie niet zijn identiteits- of rijbewijs moeten tonen aan de politie, want dan erkent hij stilzwijgend het gezag van de overheid. Post van instanties sturen autonomen retour met teksten als: ‘onbestelbaar op dit adres, persoon is overleden’.

Hoe komen autonome en soevereine mensen aan dit gedachtengoed? En wie spint er garen bij om ze dit soort ideeën aan te praten?

Een van de instanties die steeds meer geconfronteerd worden met de autonome mens is de Belastingdienst. Daar zijn sinds begin 2021 meer dan 8.600 brieven binnengekomen van mensen die hun staatsburgerschap opzeggen en tegelijkertijd een ‘geboortetrust’ van 1,5 miljoen euro opeisen, een vermogen dat de fiscus voor iedere Nederlander zou beheren en waarop zij denken recht te hebben. ‘Er bestaat geen wettelijke regeling over een geboortetrust’, stelde de rechtbank in Utrecht in februari toen elf mensen via de rechter het fictieve vermogen probeerden op te eisen.

Ook deurwaarders en incassobedrijven merken dat de beweging groeit. ‘Het gaat bij ons in Twente om tientallen verzoeken per jaar’, zegt Hans Cloosterman, directeur van GBTwente, het bedrijf waarvoor de deurwaarder uit het filmpje werkt. ‘Het is een groep die ons best intensief bezighoudt. Ze zijn vaak welbespraakt en schrijven uitgebreide epistels vol juridische taal. Er gaan voorbeeldbrieven rond die velen gebruiken. We gaan op elk geval in, maar we hebben geen enkele ruimte om tegemoet te komen aan verzoeken om geen belasting te betalen. Als men niet wil betalen, hebben we een heel instrumentarium ter beschikking. Beslaglegging is de laatste optie.’

Telkens ongegrond verklaard

Ook bij andere instanties en organisaties vangen de autonomen bot. Eind juli deed het gerechtshof in Leeuwarden uitspraak in het hoger beroep over een verkeersboete van 94 euro voor 11 kilometer te hard rijden. De betrokkene zei tot het Inheemse Volk der Germaniten te horen en te leven ‘als vrij en soeverein mens van vlees en bloed’. Vanwege volkenrechtelijke verdragen zouden de door de Nederlandse overheid eenzijdig opgelegde regels niet rechtstreeks op hem van toepassing zijn.

Het hof, zo staat droog opgetekend in het vonnis, verwerpt deze grond. ‘Eenieder die in Nederland woont, leeft of verblijft dient zich te houden aan de in Nederland geldende regels’, stelde het gerechtshof. Een zinnetje dat in eerdere zaken tegen autonome of soevereine burgers ook werd gebruikt: hun bezwaren werden telkens ongegrond verklaard.

Beeld Rosa Snijders

Een van de plekken waar autonomen en soevereinen leren wat het gedachtengoed behelst en hoe ze het in de praktijk brengen is YouTube. ‘Word Soeverein! betaal geen Belasting en Hypotheek meer, zo doe je dat!’, is de titel van een 78 duizend keer bekeken video uit 2020 van helderziende Dileila Theunisz. ‘Stap uit de Matrix!’, spoort Theunisz aan in een andere video. ‘Hoe kun je soeverein worden?’ is de kop bij een interview met astroloog Karen Hamaker-Zondag op het YouTube-kanaal van De Andere Krant. De video is 66 duizend keer bekeken.

Daarnaast delen autonomen tips, ervaringen en jurisprudentie met elkaar in chatgroepen op Telegram als ‘autonoomlesgroep’ (2.613 leden), ‘Leven als autonoom’ (2.230 leden) en ‘Ken je rechten en sta in je recht’ (851 leden). Ze roepen elkaar op om naar lezingen over het onderwerp te gaan. Een van de leden vertelt dat hij iemand kent die zijn geslacht en naam heeft laten veranderen bij de gemeente en dat deurwaarders nu bij zijn huis weglopen ‘omdat ze denken dat hij iemand anders is’.

Ene Herman wil zijn hypotheek niet meer betalen, maar is bang om uit zijn huis te worden gezet. ‘Wat adviseren jullie?’ Roeland zegt sinds oktober geen wegenbelasting te betalen en alle blauwe enveloppen ongeopend naar het ministerie van Financiën door te sturen. Een man die zich Fats noemt beschrijft hoe hij onderweg naar school met zijn zoon werd staande gehouden door de politie. Hij vroeg de agent waar zijn mandaat was om hem aan te houden. Even later werd hij in de boeien geslagen, wegens ‘4.000 euro aan onbetaalde boetes’.

Hoewel velen in de chatgroepen vertellen dat ze in de problemen komen, zien ze dit vaak ook als bewijs dat ze op de goede weg zijn – de overheid is immers corrupt. Ze overtuigen elkaar dat het autonome leven ‘niet makkelijk’ is, een kwestie van doorzetten. Een enkele keer wordt iemand boos op de beheerder van de groep: ‘Toen Meija uit haar huis gezet werd, had je een grote waffel. Een hoop stoere taal, maar wat was uiteindelijk je hulp? Een reactie, het is haar eigen keuze. Niets meer.’

Meerdere leden vertellen dat schulden worden ingehouden op hun loon of uitkering. Anderen zeggen dat ze hun geld verschuiven tussen rekeningen zodat instanties er niet bij kunnen. Er circuleren tips om met deurwaarders om te gaan. ‘Vraag naar: een wilsverklaring, een contract, een volmacht, een akte van sessie, een mandaat uit het Centraal Bevoegdhedenregister.’ En: ‘Neem alles op!’

Sleutelspelers

Wie zoekt in autonome en soevereine kringen komt al gauw uit bij een klein aantal sleutelspelers. Youri Plate is oprichter van een juridisch kantoor dat autonomen zou bijstaan en doet op Facebook en YouTube bijna dagelijks verslag van zijn strijd tegen de instanties met teksten als: ‘Volhouden vrienden. Kwestie van tijd.’ Vorige week zou hij ontdekt hebben dat alle ambtenaren geen mandaat meer hebben, zegt hij in een video. Een paar dagen later kreeg hij een brief van de landsadvocaat dat hij mensen niet meer juridisch mag adviseren en per direct moet stoppen met het verspreiden van misleidende informatie.

In de autonome hoek wordt het dit jaar verschenen boek Ken Uw Recht, geschreven door Michael van Leeuwen en de eerder genoemde Karen Hamaker-Zondag, als een soort Bijbel gezien. Bij alternatieve media De Andere Krant en Blckbx ontstond een levendig debat over hoe accuraat deze weergave van de wet is. Juristen Jeroen Pols (Viruswaarheid) en Hanno Wisse noemden het boek misleidend. ‘Als je dit volgt in de rechtbank’, zei Pols, ‘loop je een groot risico dat je schade toebrengt aan jezelf.’

Soeverein of autonoom Er bestaat een verschil tussen soevereinen en autonomen: de eerste groep is radicaler en accepteert geen enkele externe autoriteit. Hoewel de soevereine beweging vooralsnog geweldloos is, kan het gedachtengoed volgens de AIVD mogelijk tot gewelddadige escalaties leiden. De inlichtingendienst maakt in het rapport Anti-institutioneel extremisme in Nederland de vergelijking met de Duitse rechts-extremistische soevereine Reichsbürger, van wie in december leden werden opgepakt die een staatsgreep zouden voorbereiden. In Antwerpen schoot de politie in september een zelfverklaarde ‘soevereine’ man dood bij een huiszoeking. De inval hield verband met een onderzoek naar een Belgische gewelddadige rechts-extremistische groep en handel in illegale wapens.

Dan zijn er nog ondernemers als Jeanette Lohuis en Jeroen Sloendregt die in webshops zaken verkopen die helpen autonoom te worden: zoals een ‘zekerheidsstellingsovereenkomst’ van 69 euro (‘draagt alle eigendommen van de persoon over aan de mens; schulden blijven bij de persoon’), een ambassadebordje van 54 euro (om diplomatieke onschendbaarheid af te kondigen op je erf) en een ‘Live Life Claim’, een bewijs dat je een levend mens bent. Er staat wel een ‘disclaimer’ bij: ‘Het betreft hier een experimentele overeenkomst; er is (op moment van schrijven) nog geen enkel resultaat geboekt.’ Voor 259 euro is de ‘All-In service voor volwassenen’ te koop om in één klap autonoom te worden.

In filmpjes legt Sloendregt, oprichter van het coronasceptische Burgerfront, uit wat ‘Opzegging Machtiging Besturen’ is: door afstand te doen van je stemrecht bij de Kiesraad zou je de ‘overeenkomst’ met de overheid kunnen opzeggen. Aan regels waarmee je niet expliciet hebt ingestemd zou je dan niet hoeven te voldoen. ‘Minstens 10 duizend mensen hebben die opzegging gestuurd’, zegt Sloendregt in een video. ‘Bij iedereen komt nog water uit de kraan, ze krijgen nog AOW en toeslagen.’ En: ‘In 0,01 procent van de gevallen kan het gebeuren dat je iemand aan de deur krijgt.’

Kiesraad

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ontvangt de Kiesraad geregeld dit soort opzeggingen, bevestigt een woordvoerder. De briefschrijvers krijgen daarop een antwoord terug: ‘De Kiesraad beheert geen machtigingen van mensen en kan eventuele opzeggingen daardoor niet verwerken. Dat betekent dat de Kiesraad deze verzoeken niet kan afhandelen. Overigens is er geen enkele instantie die hiertoe wél is bevoegd.’

Gevraagd naar zijn activiteiten als ondernemer in de autonome beweging begint Jeroen Sloendregt, die zichzelf jurist noemt, aan de telefoon eerst wetsartikelen op te dreunen. ‘Artikel 1, Burgerlijk Wetboek: Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten. Lees jij het woord plicht in die zin? Nee, nou, mijn conclusie is: ik ben vrij en hoef niet onderdanig te zijn.’

Als een politieagent Sloendregt zou aanhouden, laat hij niet zijn rijbewijs zien, maar wel zijn Live Life Claim, zegt hij. ‘Ik ben geen persoon, maar een levend mens, zeg ik dan, en ik val niet onder uw regeltjes.’ Hoe loopt dat af? ‘Dat ligt er maar net aan hoeveel anabole steroïden zo’n agent die dag tot zich genomen heeft. Soms vindt een agent het best een interessant verhaal. Een ander zegt: daar heb ik niks mee te maken, ik wil nu je rijbewijs of ik gooi je in de boeien.’

Zover laat Sloendregt het in principe niet komen, zegt hij. ‘Ze hebben vrij snel door dat ik de wet ken. Ik kan wat een agent zegt dus goed pareren. Maar ik laat het niet uit de hand lopen. Aan mijn lijf geen polonaise.’

‘Onverschuldigd’

Of Sloendregt zelf belastingen, zorgverzekering en energierekeningen betaalt, wil hij niet zeggen, want ‘dat is niet zo interessant’. Maar hij wil best toegeven dat er nog water uit zijn kraan stroomt en dat het vuilnis gewoon wordt opgehaald. Volgens hem hebben de meeste autonomen helemaal geen probleem met belasting betalen. ‘Zij snappen ook wel dat er dingen geregeld moeten worden.’

Toch staat op zijn website wordmens.nu: ‘U verkeerde jaren in de veronderstelling dat een ieder belasting MOET betalen. Maar is dat wel zo? Met de huidige kennis van wet- & recht lijkt dit geen basis te hebben en heeft het er alle schijn van dat u in dwaling bent gebracht. Kunnen zij of willen zij dat niet aantonen dan is de betaalde belasting dus ‘onverschuldigd’ en kunt u deze terugclaimen.’

Dat mensen in grote schulden kunnen komen als ze zijn theorie in de praktijk brengen, vindt Sloendregt ook ‘niet interessant’. ‘Je zou jezelf moeten afvragen: is die wet dan fout? Of is die deurwaarder, politieagent of rechter fout? En ik kan je één ding vertellen, die wet is niet fout. Dus er blijft er maar één mogelijkheid over. En dat is dat we hier in een dictatuur leven. Als anderen regeltjes over jou kunnen maken zonder jouw toestemming, dan is dat slavernij.’

Voelt Sloendregt zich dan niet verantwoordelijk voor mensen die, mede dankzij zijn adviezen, zichzelf in de schulden storten? ‘Nee, het enige wat wij doen is mensen de wet uitleggen. Wat zij daar vervolgens mee doen is hun verantwoordelijkheid. Er worden ook zagen en pistolen verkocht. Als ik een zaag koop, mag ik dan meteen maar bij jou in de straat alle bomen omzagen? Nee, hè?’