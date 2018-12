Automobilist die doorreed na doodrijden 17-jarig meisje, vrijgelaten

Beeld ANP XTRA

Het slachtoffer, een 17-jarig meisje uit het Brabantse Rosmalen, werd in de nacht van zaterdag op zondag in Den Bosch geschept door de auto van de man. Zij overleed zondagnacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De vermoedelijke veroorzaker werd later op zondagochtend gezien en aangehouden in een beschadigde auto.

Wat er precies is gebeurd die nacht, onderzoekt het OM nog, aldus een woordvoerder. Om die reden is de man vooralsnog geen dood door schuld ten laste gelegd. Vaststaat voor het OM alleen dat de bestuurder van de auto is doorgereden na het ongeval. Ook weet het OM te melden dat de man onder invloed van alcohol was op het moment van aanrijden. Ook werd in de auto een kleine hoeveelheid hennep aangetroffen. Of de man die hennep ook had gebruikt op het moment van het ongeval, moet verder onderzoek uitwijzen.

De man raakte in shock toen hij het meisje zag liggen en reed daarop weg, zo vertelde zijn advocaat dinsdag aan het Brabants Dagblad. Zij wilde dinsdag geen verder commentaar leveren op de zaak.