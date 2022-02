Autofabrieken VS en Canada leggen productie deels stil door blokkades chauffeurs

Protesterende vrachtwagenchauffeurs en hun medestanders in de Canadese hoofdstad Ottawa. Beeld Spencer Platt / AFP

Terwijl chauffeurs donderdag voor de derde dag de belangrijke Ambassador-grensbrug met Detroit blokkeerden uit protest tegen een vaccinatieverplichting, dreigen collega’s in andere landen ook actie te gaan voeren. De Franse politie verbood donderdag een ‘Vrijheidskonvooi’ dat zaterdag zou moeten beginnen in Parijs. In de VS is de politie gewaarschuwd voor acties bij de Super Bowl en in Washington.

Het Witte Huis waarschuwde voor forse schade voor de economie als de acties bij de grens voortduren. Zeker drie grote autofabrikanten kampen al met een tekort aan onderdelen. ‘Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen in Canada en de VS om te begrijpen wat de mogelijke gevolgen zijn van deze blokkade voor werknemers en de toeleveringsketen’, aldus president Bidens woordvoerder.

Ook de baas van de centrale bank van Canada kwam met een soortgelijke waarschuwing. ‘We hebben al een gespannen logistieke keten wereldwijd’, aldus bankgouverneur Tiff Macklem. ‘Dit hebben we niet nodig.’ Door de blokkade van de Ambassador-brug, die het Canadese Windsor met Detroit verbindt, en van twee andere grensovergangen, moest onder andere Ford een motorfabriek in Windsor sluiten.

Protesters have gathered on Huron Church Road leading up the Ambassador Bridge border crossing linking Windsor to Detroit. https://t.co/aNmZNYRubX — CTV Windsor (@CTVWindsor) 10 februari 2022

Stilleggen

De productie in een andere Canadese fabriek van Ford werd beperkt door eveneens een tekort aan onderdelen. General Motors moest een deel van de productie in een fabriek in het Amerikaanse Lansing stilleggen. Ook Fiat Chrysler en Toyota meldden problemen in een Canadese fabriek.

Ford waarschuwde dat de blokkades niet lang moeten duren. Een kleine groep chauffeurs, zo’n 100, blokkeert met 50 tot 75 vrachtwagens de weg die naar de brug leidt. Ook bij een andere brug in de provincie Ontario en bij een grensovergang in Alberta hebben chauffeurs blokkades opgeworpen met hun vrachtwagens.

‘Dit schaadt klanten, autoarbeiders, leveranciers, gemeenschappen en bedrijven aan beide kanten van de grens’, aldus Ford in een verklaring. ‘We hopen dat deze situatie snel wordt opgelost, omdat dit wijdverbreide gevolgen kan hebben voor alle autofabrikanten in de VS en Canada.’

The blockades in Windsor and Ottawa are endangering jobs, impeding trade, threatening the economy, and obstructing our communities. They must stop. I spoke about that with @FordNation tonight – our teams will keep working to support Ontarians and get the situation under control. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 10 februari 2022

Geweld

Via de Ambassador-brug wordt een kwart van de handelswaar tussen Canada en de VS vervoerd. Meer dan vijfduizend vrachtwagens passeren dagelijks de brug met onderdelen voor de autofabrieken aan beide kanten van de grens. Ook veel landbouwproducten worden via de brug geëxporteerd. De goederen die beide landen met elkaar verhandelen is jaarlijks goed voor zo’n 450 miljard euro omzet. Het overgrote deel, zo’n tweederde, wordt vervoerd over de weg.

Minister voor noodsituaties Bill Blair haalde hard uit naar de chauffeurs, die ook al een kleine twee weken het centrum van Ottawa lam leggen met honderden vrachtwagens. Bewoners van de hoofdstad klagen sindsdien over overlast en intimidatie door de chauffeurs. De actievoerders eisen dat premier Justin Trudeau een vaccinatieplicht intrekt voor vrachtwagenchauffeurs die op en neer reizen tussen de VS en Canada.

Inspired by the truckers in Ottawa and fuelled by social media, anti-vaccine mandate protesters plan to swoop down on Paris and other European capitals this weekend as part of the "European Freedom Convoy." https://t.co/x9IvdQdgC2 pic.twitter.com/x50x4WVwZQ — The Globe and Mail (@globeandmail) 9 februari 2022

Ingrijpen politie

Ook willen de chauffeurs dat andere coronamaatregelen worden ingetrokken. ‘We hebben al de criminele daden, het geweld en de overlast gezien die ze de bevolking van Ottawa hebben opgelegd’, aldus Blair. ‘Nu blokkeren ze de snelwegen naar onze grensovergangen. Ze zetten hun voet op de kelen van alle Canadezen.’

Trudeau overlegde met de premier van Ontario, Doug Ford, om snel een eind te maken aan de acties bij de grens en in Ottawa. De regering vindt dat het de taak is van de lokale autoriteiten om in te grijpen. Ford zegde daarna in een tweet zijn steun toe aan de politie van Windsor. Maar deze kwam, net als hun collega’s in Ottawa, niet in actie om de blokkades te beëindigen.

De burgemeester van Windsor, Drew Dilkens, zei dat de politie escalatie en geweld wil voorkomen. ‘De politie heeft voor een gematigde aanpak gekozen’, aldus Dilkens. ‘Ze proberen op verstandige wijze deze situatie op te lossen zodat iedereen kan weglopen, niemand gewond raakt en de brug weer kan worden geopend.’