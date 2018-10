Auto’s moeten in EU vanaf 2030 veel schoner

Autofabrikanten moeten de motoren van hun wagens komende jaren fors schoner maken. De EU-landen willen dat nieuwe wagens vanaf 2030 minimaal 35 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Onder druk van het Europees Parlement zal deze eis komende maanden nog verder worden aangescherpt.

Onder meer Duitsland verzette zich tegen aanscherping van CO2-uitstootnormen. Foto EPA

De milieuministers van de EU-landen bereikten dinsdagnacht na ruim dertien uur onderhandelen een akkoord. Europees Commissaris Canete (Energie) en EU-voorzitter Oostenrijk toonden zich opgelucht: geen akkoord in de week dat het VN-klimaatpanel alarm slaat over de opwarming van de aarde, was een zeer slechte boodschap geweest. Nederland, Ierland, Denemarken, Zweden, Slovenië en Luxemburg zijn niet tevreden met het resultaat.

Een deel van de autoproducerende landen, onder aanvoering van Duitsland, verzette zich bij aanvang van de vergadering fel tegen een verdere aanscherping van CO2-uitstootnormen. Berlijn vond het voorstel van de Europese Commissie (30 procent minder uitstoot) ambitieus genoeg. Duitsland kreeg daarin steun van Tsjechië, Slowakije (eveneens landen met een grote auto-industrie) alsook Polen, Hongarije, Bulgarije en Roemenië, die zich vooral zorgen maakten over de export van ‘vieze’ oude automodellen naar hun markten.

Alarmbel

Een andere (grote) groep lidstaten, waaronder Nederland, stelde dat de klimaatdoelen die in Parijs zijn opgesteld, meer inspanning vereisen van de auto-industrie. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) noemde het VN-rapport ‘een alarmbel’. Zij en haar collega’s wilden minimaal 40 procent minder CO2-uitstoot, net zoals het Europees Parlement vorige had gevraagd. ‘De wetenschap heeft gesproken’, zei de Deense minister.

Frankrijk en Italië deelden die eis, hun autofabrikanten maken merendeels lichtere en kleinere (minder vervuilende) wagens, waardoor de nieuwe CO2-eisen makkelijker haalbaar zijn. De Luxemburgse staatssecretaris van Milieu Turmes (voorheen europarlementariër voor de Groenen) hekelde de onwil bij de auto-industrie. ‘Er moet een eind komen aan het decennialange bedrog van de autoproducenten’, aldus Turmes, verwijzend naar de sjoemeldiesels en de trucs bij emissiemetingen.

Wat dinsdag volgde was een lange onderhandelingsreeks met schorsingen en gesprekken tussen groepjes ministers. Na ruim dertien schaarde een meerderheid zich achter het compromisvoorstel van EU-voorzitter Oostenrijk waarin de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens vanaf 2030 met 35 procent omlaag moet. Voor bestelwagens geldt een reductie met 30 procent. Frankrijk accepteerde dat onder voorwaarde dat in 2023 wordt onderzocht of er vanaf 2040 strengere eisen nodig zijn.

Tweedehands diesels

Verder mogen armere lidstaten met overheidssteun de aankoop van elektrische en plug-in hybrides aanmoedigen. Op die manier moet voorkomen worden dat de oude, vervuilende tweedehands diesel- en benzinewagens, hun weg vinden naar Oost-Europa en daar de luchtkwaliteit omlaag halen.

Nu de lidstaten hun positie hebben bepaald, start op korte termijn het overleg met het Europees Parlement. Door de hogere milieuambitie van het parlement, zal de CO2-uitstoot van nieuwe wagens verder aan banden worden gelegd. De verwachting is dat in de uiteindelijke wetgeving de CO2-uitstoot met 35-40 procent naar beneden moet. Nederland en andere ‘teleurgestelde’ landen vestigen hun hoop nu op het parlement. Het overleg daarmee begint vandaag.

De auto-industrie is woedend over wat zij de ‘agressieve opstelling’ van de parlementariërs noemt. Ministers en parlementariërs toonden zich dinsdag niet onder de indruk van dat verwijt. De autoproducenten hebben na alle schandalen en leugens fors aan geloofwaardigheid ingeboet.

Steeds meer steden en landen hebben plannen om wagens op fossiele brandstof (benzine/diesel) op den duur te verbieden. ‘Europa moet concurrerend en leidend zijn met schone motoren’, zei de Franse minister. Volgens het parlement en veel ministers valt het door de industrie voorspelde banenverlies reuze mee. De omschakeling naar elektrische wagen en de ontwikkeling van betere en lichtere accu’s, zou juist honderdduizenden banen scheppen.