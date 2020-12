Auto rijdt in op mensen in voetgangersgebied Duitse stad Trier: vijf doden, vijftien gewonden

De plaats delict dinsdag. Beeld AP

Onder de doden zijn een 73-jarige vrouw en een baby van negen maanden oud. Een gedeelte van de gewonden is er volgens de politie ernstig aan toe. De automobilist, de 51-jarige Bernd W., werd aangehouden nadat de politie zijn auto klem had gereden op de Simeonstrasse, die richting de Porta Nigra loopt, een door de Romeinen gebouwde stadspoort.

Ooggetuigen zagen hoe W. tegen tweeën dinsdagmiddag in een grijze Range Rover op hoge snelheid door de voetgangerszone bewust op mensen af raasde, en hoe zij vervolgens de lucht in werden geslingerd.

Volgens de regionale minister van Binnenlandse zaken, Roger Lewetz, reed de dader een doelbewuste zigzagkoers ‘om bewust leed te veroorzaken’. Op door omstanders gemaakte videobeelden is te zien hoe Bernd W. zich tegen zijn arrestatie verweert. De man wordt aangeklaagd voor vier moorden en het veelvuldig toebrengen van lichamelijk letsel.

Aanknopingspunten voor een politiek of religieus motief zijn er vooralsnog niet, zei officier van justitie Peter Fritzen. Bernd W., afkomstig uit de regio, is geen bekende van de politie en heeft geen strafblad. Wel zijn er aanwijzingen voor psychische problemen. De man had de afgelopen tijd geen vaste verblijfplaats en zou ondanks nog bezoek hebben gehad van een arts van de GGD. Ook had hij stevig gedronken, het alcoholpromillage in zijn bloed lag bij 1,4. W. is dinsdagmiddag direct verhoord.

De burgemeester van de stad, Roger Leibe, sprak van ‘een verschrikkelijke aanblik’ en ‘de zwartste dag in Trier sinds de Tweede Wereldoorlog’. Ook zei hij, zichtbaar aangedaan: ‘Hier staat een sportschoen, het kind dat erbij hoort is dood.’ Ook minister-president Malu Dreyer (SPD) van de deelstaat Rijnland-Palts was ter plekke. Ze sprak haar medeleven uit met de nabestaanden van de mensen die ‘op deze heel gewone dag’ uit het leven werden gerukt.

Die Ministerpräsidentin von #RLP, Malu #Dreyer (SPD), äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall in #Trier. Genauso wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) machte sie sich auf den Weg zum Ort des Vorfalls. Aktuelle Infos zur #Amokfahrt gibt es hier: https://t.co/H3LON92eBi — SWR Aktuell RP (@SWRAktuellRP) 1 december 2020

Op een video is de ravage te zien in de winkelstraat direct nadat de automobilist er door heen was gereden. De politie deed een oproep aan ooggetuigen om beelden van het incident niet zomaar te publiceren en deze eerst te delen met de autoriteiten.

Trier, een stad met zo’n 110 duizend inwoners, ligt op zo’n tweehonderd kilometer van Frankfurt, nabij de grens met Luxemburg.