Auto rijdt in op fietstoeristen in Tadzjikistan: 4 doden, onder wie Nederlander

In Tadzjikistan is zondag een auto ingereden op een groep fietstoeristen. De autoriteiten houden rekening met de mogelijkheid van een terreurdaad of beroving. Een Nederlandse fietser van 56 jaar kwam bij de aanrijding om het leven, samen met twee Amerikaanse fietsers en een Zwitser. De drie overige fietsers van de groep raakten gewond. Onder hen is een 58-jarige Nederlandse vrouw, zij ligt in een ziekenhuis.

Het incident gebeurde in de regio Danghara in het zuidwesten, ongeveer honderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad Dushanbe. Het Tadzjiekse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat drie personen op slag dood waren, terwijl het vierde slachtoffer in het ziekenhuis bezweek aan opgelopen verwondingen. Volgens het ministerie reed de bestuurder van de auto na de aanrijding door.

Of er sprake was van een opzettelijke aanval wordt nog onderzocht. ‘We onderzoeken alle scenario's’ meldden de autoriteiten in Tadzjikistan. Een van de aangereden toeristen zou een steekwond hebben opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan geen mededelingen doen over de toedracht.

Eén verdachte van de aanrijding werd zondag gearresteerd. Twee andere verdachten, die zich verzetten tegen arrestatie, werden door de politie gedood. Drie verdachten zouden nog op de vlucht zijn. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ramazon Hamro Rahimzoda hadden de verdachten messen en vuurwapens bij zich.