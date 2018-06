Auto ramt pui De Telegraaf-redactie, politie gaat uit van opzet

Een witte Volkswagen Caddy is vanochtend even voor 4 uur de redactie van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam ingereden. De politie spreekt van het ‘opzettelijk inrijden van een auto op een kantoorpand’.

‘Gelet op de wijze waarop hij naar binnen is gereden, echt tussen de bloembakken door, kan het niet anders zijn dan opzettelijk’, zegt een woordvoerder van de politie. De politie gaat ervan uit dat er twee daders zijn betrokken bij het incident. De bestuurder van de bestelwagen is vermoedelijk ingestapt in een donkerkleurige Audi en gevlucht.

Nadat de auto op de pui van de redactie was ingereden, ontstond een flinke brand. ‘De brandweer was snel ter plaatse, maar er is wel aanzienlijke schade aan het pand’, aldus de politiewoordvoerder. ‘Meerdere ruiten zijn door de hitte gesprongen.’ Er zijn geen gewonden gevallen.

Op door De Telegraaf vrijgegeven beelden is te zien hoe de witte Caddy tussen de bloembakken doorrijdt en de pui ramt. Vervolgens rijdt de bestuurder achteruit om nog een keer op het pand in te rijden. Nadat de neus van de auto het gebouw heeft doorboord, stapt de chauffeur uit met een jerrycan in zijn hand. Die legt hij achterin de bestelwagen. Hij gooit iets brandbaars in de laadruimte en rent hard weg, waarop direct een explosie volgt. De auto brandt uit.

‘Aanslag’

‘Alles wijst op een aanslag’, zegt Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen. ‘Dit kan geen noodlottig ongeval zijn geweest. Je moet echt moeite doen om bij de pui te geraken, dus het kan niet zomaar een bestuurder zijn die de macht over het stuur is verloren. Ik heb inmiddels videobeelden gezien en die bevestigen ook dat de brand moedwillig is gesticht.’ De politie doet momenteel onderzoek en kan niks bevestigen over de oorzaak van de brand.

De bloembakken voor het pand waren onderdeel van extra veiligheidsmaatregelen die de redactie heeft genomen na de aanslagen op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. ‘We zullen de veiligheidsmaatregelen opnieuw tegen het licht houden’, aldus Jansen.

De afgelopen dagen is aan de belettering van de glazen pui gewerkt. Tussen de zes grote, witte bloembakken stonden kleine, ronde zitschijven die in verband met de werkzaamheden zijn verschoven. Soms stonden ze netjes op hun plek, dan weer was er ruimte tussen de witte bloembakken. De Volkswagen Caddy paste er precies tussen en de bestuurder heeft van deze ruimte gebruik gemaakt om op de pui in te rijden.

De ronde schijven tussen de witte bloembakken zijn de afgelopen dagen verplaatst wegens werkzaamheden aan de pui. Foto Margriet Oostveen

De Amsterdamse burgemeester Jozias Van Aartsen is inmiddels ter plaatse en spreekt zonder omhaal van ‘een aanslag’. Hij is onmiddellijk gekomen om zijn steun te betuigen aan de redactie en om het signaal te geven dat het bedreigen van de vrije pers absoluut niet kan. Momenteel is hij met de hoofdredacteur in het pand. Ook minister-president Mark Rutte heeft contact opgenomen met de redactie om zijn steun te betuigen. Net als Van Aartsen spreekt hij van een ‘gerichte actie’.

De gerichte actie tegen De Telegraaf is een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Er is nog veel onduidelijk, maar we zijn alert en waakzaam en de politie doet er alles aan om de dader(s) op te pakken. (1/2) Mark Rutte

Vaker bedreigingen geuit

De hoofdredacteur heeft geen idee uit welke hoek de daders komen. ‘De Telegraaf is een uitgesproken krant met zeer goede onderzoeksjournalisten, onder meer op het gebied van misdaad. Het is geen geheim dat er helaas vaker bedreigingen in onze richting en die van individuele journalisten zijn geuit. John van den Heuvel wordt bijvoorbeeld beveiligd en we zijn natuurlijk op een aantal tenen gaan staan in het criminele circuit, maar we weten niet of er enig verband is.’

De journalisten van De Telegraaf zijn vanochtend gewoon aan het werk gegaan op de redactie. De centrale hal is gesloten in verband met het onderzoek. Er is flink wat water- en rookschade. Jansen: ‘Dat zal eerst moeten worden opgeruimd. Maar wij zijn gewoon in touw en geen moment uit de lucht geweest. De Telegraaf verschijnt nu online en morgen uiteraard op papier.’

‘We zijn wel wat gewend, maar dit maakt indruk op onze mensen’, vervolgt Jansen. ‘Tegelijkertijd zie ik ook een vastberadenheid. We laten ons niet de mond snoeren of intimideren. Persoonlijk motiveert dit mij om door te gaan met wat we doen: vrije nieuwsgaring en vrije pers. Helaas moet ik constateren dat die in Nederland vaker onder druk komen te staan de laatste tijd. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Je vraagt je af: Waar houdt dit op?’

NVJ: ‘Zeer alarmerend’

‘Dit is een aanval op de democratie’, zegt Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). ‘Het is zeer alarmerend.’ Vorig jaar bleek al uit onderzoek dat geweld en bedreigingen tegen journalisten steeds vaker voorkomen. ‘Dat is de afgelopen week heel manifest geworden’, zegt Bruning, ook verwijzend naar de aanslag op de redactie van Panorama afgelopen vrijdag.

‘Dit soort fysieke bedreigingen zijn confronterend en worden door journalisten ook als bedreigend ervaren. Op het moment dat het zich zo duidelijk tegen hen richt met de boodschap dat zij zich zorgen moeten maken over of ze wel gewoon naar hun werk kunnen gaan, moet je als maatschappij een duidelijk tegengeluid laten horen. Wat je ook vindt van het werk van journalisten, je laat ze met rust. Dit moet topprioriteit zijn voor politie en justitie.’

Beschieting

Vorige week vrijdag werd met een raketwerper geschoten op het nabijgelegen gebouw van tijdschrift Panorama. In verband met die beschieting werd een 41-jarige man uit Woerden opgepakt.

De verdachte is volgens de politie lid van de criminele motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Mogelijk had de beschieting te maken met een publicatie eerder dit jaar in Panorama. Het blad schreef in april dat de twee verdachten in een rechtszaak over de moord op een Amsterdamse crimineel, lid waren van Caloh Wagoh.

Het is te vroeg om te zeggen of er een verband is met de aanslag van afgelopen week, aldus de politiewoordvoerder. ‘Het onderzoek is volop gaande. Of er een connectie is met het antitankwapen bij dat kantoorpand moet nog blijken.’