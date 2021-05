Auto onderzocht van Belgische militair die virologen bedreigde, klopjacht gaat door

Het wapentuig van de 46-jarige schietinstructeur, waaronder een raketwerper en een machinepistool, is teruggevonden in zijn auto in de bossen vlak bij de Nederlandse grens. Beeld BELGA

In de auto zijn volgens justitie zware vuurwapens gevonden. Dit meldt de omroep VRT. De auto werd gevonden in een bos bij Dilsen-Stokkem, bij de grens met Limburg. Diverse kazernes zouden zijn afgesloten om te voorkomen dat de 46-jarige man een aanslag pleegt.

In een afscheidsbrief waarin de man bedreigingen uit, zou hij hebben laten weten dat hij ‘zich niet levend zal laten pakken’. Zijn vrouw alarmeerde de politie nadat zij de afscheidsbrief had gevonden.

De beroepsmilitair zou volgens de Belgische krant De Standaard verscheidene wapens bij zich hebben, waaronder een een P90-machinepistool en een raketwerper, die hij heeft ontvreemd uit zijn kazerne. Ook zou hij een kogelvrij vest hebben. De militair werkte onder meer als instructeur in de kazerne van Leopoldsburg, op zo’n vijftien kilometer van de grens met Nederland.

De man richtte zijn bedreigingen vooral tegen de bekende viroloog Marc Van Ranst. Uit voorzorg hebben de Belgische autoriteiten hem en zijn gezin in een schuilplaats ondergebracht. Van Ranst zei op Twitter niet bang te zijn voor de bedreigingen van de militair. ‘Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme’, twitterde de viroloog vanaf zijn schuiladres. ‘Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk.’

De bedreigde viroloog, Marc Van Ranst. Beeld Aurélie Geurts

Terreurrisico

Volgens de krant De Morgen zou de militair op een lijst staan van personen die als een terreurrisico worden beschouwd. Zijn Facebook-profielnaam verwijst onder andere naar de ‘Siegrune’, het rune-teken dat werd gebruikt door de SS in de Tweede Wereldoorlog. Hij zou al enige tijd door de Belgische militaire inlichtingendienst AVID in de gaten worden gehouden.

‘Er zijn aanwijzingen dat hij gewelddadig is. De afgelopen 24 uur zijn aanwijzingen binnengekomen dat van de man een acute dreiging uitgaat’, zei de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De autoriteiten zijn bang dat hij wellicht een asielzoekerscentrum op het oog heeft. Op de sociale media heeft de man herhaaldelijk blijk gegeven van zijn afkeer van migranten.

Volgens de Belgische media sympathiseert de militair met de neonazistische beweging Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), die al in 2006 aanhangers bleek te hebben onder militairen op de kazerne van Leopoldsburg. Hij zou jarenlang nauwe betrekkingen hebben onderhouden met Thomas Boutens, de leider van de extreemrechtse beweging.

Sympathie

Boutens uitte dinsdag zijn sympathie voor zijn extreemrechtse zielsverwant. ‘De gedachten zijn bij een oud- collega wapenbroeder. J., waar je ook bent, je bent niet alleen, ook al is het in een wereld die spuwt op de volksgetrouwen,’ schreef hij op zijn Facebook-pagina.

De politie maakte dinsdagavond met een helikopter jacht op de militair, die zich in de Belgische provincie Limburg zou ophouden. Ook op de grond zijn politieagenten bezig de regio uit te kammen. Zijn auto, een grijze Audi Q5, werd dinsdagmiddag nog gesignaleerd in Leopoldsburg, later in Pelt vlakbij de grens met Nederland. In het begin van de avond werd zijn auto teruggevonden bij een bos in de buurt van zijn woonplaats Dilsen-Stokkem, even boven Maasmechelen. Maar van de militair ontbrak om middernacht nog ieder spoor.

VIroloog Van Ranst haalde woensdag ook uit naar actievoerder Willem Engel, tegenstander van de coronamaatregelen in Nederland. ‘Willem: je bent een mafkees’, twitterde Van Ranst. ‘Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam.’