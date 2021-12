Auto huren tijdens de kerstvakantie? Een dure grap áls je er al een kan vinden

De problemen zijn vooral nijpend op eilanden. Op het vasteland kunnen verhuurders lokale tekorten nog opvangen door met auto’s de grens over te steken. Beeld Jeffrey Greenberg/Universal Images Group, Getty

Rond de feestdagen is op Bonaire geen enkele huurauto meer verkrijgbaar. Dat blijkt bij een rondgang langs bedrijven die huurauto’s aanbieden op het Caribische eiland. Internationaal opererende verhuurders als Sunny Cars, Avis en Hertz, maar ook lokale bedrijven als AB Car Rental melden dat ze geen auto’s meer beschikbaar hebben in de periode van vlak voor kerstmis tot en met de jaarwisseling.

Soortgelijke tekorten doen zich voor op andere populaire bestemmingen van Nederlanders voor wintervakanties, in Europa en daarbuiten, aldus verhuurders en de ANWB, dat de verhuur van auto’s in den vreemde aan Sunny Cars uitbesteedt.

Vooral tekorten op eilanden

De problemen zijn vooral nijpend op eilanden. Op het vasteland kunnen verhuurders lokale tekorten nog opvangen door met auto’s de grens over te steken. Maar de kosten om auto’s te verschepen van bijvoorbeeld het vasteland van Spanje naar Ibiza en Mallorca wegen niet op tegen de opbrengsten. De autohuur zou dan ook zo hoog uitvallen dat er geen gegadigden zijn en de auto’s op het parkeerterrein bij de luchthaven blijven staan.

Op andere plekken moeten huurders rekening houden met fors hogere tarieven als uitvloeisel van de tekorten. De ANWB waarschuwt reizigers niet in zee te gaan met schimmige aanbieders.

De problemen rond de autoverhuur in het buitenland spelen al een poosje. In de zomer bevestigden verhuurder Hertz en de autobrancheorganisatie Bovag al aan de Volkskrant dat de verhuurmarkt kampt met tekorten. Die zijn te wijten aan de coronacrisis. Toen die in 2020 uitbrak verkochten autoverhuurders een groot deel van hun wagenpark om de kosten te drukken. Toen de grenzen weer opengingen hadden ze niet voldoende wagens om alle klanten weer van dienst te zijn.

Ook de grilligheid van de reisbestemmingen speelt de branche op. Mensen boeken hun vakantie kort van tevoren, om er zeker van te zijn dat ze op reis kunnen. Dat betekent een grote toeloop op landen en regio’s die hun grenzen openstellen voor toeristen. Daardoor krijgen de autoverhuurders steeds weer te maken met een exploderende vraag naar huurauto’s op andere bestemmingen.

Gebrek aan chips

Omdat het virus steeds weer de kop opsteekt en landen daarop hun grenzen weer dichtgooien voor buitenlandse reizigers durven de verhuurders geen grote investeringen te doen om hun wagenpark uit te breiden. Een bijkomend probleem is de crisis in de auto-industrie. Door een gebrek aan computerchips staat de productie op een laag pitje. Fabrikanten kiezen ervoor om de weinige chips die ze wel krijgen in duurdere modellen te stoppen, waarop ze meer marge maken.

Dat zijn niet de auto’s waar verhuurbedrijven om zitten te springen. Die kopen in normale tijden grote aantallen wagens in, waarvoor ze korting krijgen. Maar door de tekorten verkopen automakers die wagens liever zelf, direct aan de klant, om er meer aan over te houden.

Nederlanders die de komende weken naar de VS afreizen moeten ook dieper in de buidel tasten. In de Verenigde Staten leidde een tekort aan huurauto’s met Thanksgiving, een nationale feestdag eind november, tot fors hogere tarieven.

Met die gestegen prijzen moeten vakantiegangers ook de komende weken rekening houden. ‘De situatie is beter dan in de zomer, maar ik zou nog niet de vlag uitsteken’, zegt Matt Clarke, vice-directeur van de vakantiezoekmachine Kayak tegen de krant Chicago Tribune. De prijzen liggen voor grote Amerikaanse steden 65 tot 90 procent hoger dan in 2019, toen de coronaproblemen nog niet speelden. Om zout in de wonden te strooien ligt ook de benzineprijs in de VS nog eens 49 procent hoger dan een jaar geleden.