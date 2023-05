Auto boort zich in hekken van Downing Street, bestuurder gearresteerd

Beeld AP

Volgens The Sun zat premier Rishi Sunak op het moment van het incident te werken in zijn ambtswoning op nummer 10. Whitehall, waar Downing Street een zijstraat van is, is afgezet. Bezoekers van de regeringsstraat ondergaan een luchthavenachtige controle. Meerdere gewapende agenten staan dag en nacht bij de ingang. De ingang lokt niet alleen nieuwsgierige toeristen, maar ook een dagelijkse stoet aan demonstranten voor sterk uiteenlopende kwesties.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

De gietijzeren hekken bij de ingang van de beroemde straat zijn in de jaren tachtig in opdracht van toenmalig premier Margaret Thatcher neergezet, uit vrees voor IRA-aanslagen. In 1991 was de ambtswoning doelwit van een mortierinslag van het verboden Ierse republikeinse leger. Deze belandde in de tuin, terwijl het kabinet van John Major binnen zat te vergaderen.