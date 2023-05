Auteur Sholeh Rezazadeh doet examen Nederlands: ‘Waar zijn de gedichten in dit examen?’

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn op stoom. De komende weken doet de Volkskrant verslag. Auteur Sholeh Rezazadeh (34) buigt zich over het vwo-examen Nederlands.

Hè? It’s easier to imagine the end of the world than the end of capitalism? Ik zit hier toch bij het examen Nederlands, dacht auteur Sholeh Rezazadeh (34) toen ze de eerste woorden van het vwo-examen las. ‘Gek om dan in het Engels te beginnen.’ Meteen daarna schoot een tweede gedachte door haar hoofd: ‘Nu heb ik in ieder geval iets te zeggen als de Volkskrant zo belt.’

De Iraanse Rezazadeh was namelijk van tevoren een beetje bang voor het meest besproken eindexamen op het rooster. Sinds ze acht jaar geleden voor de liefde naar Amsterdam verhuisde, leerde ze de taal weliswaar razendsnel (‘Ik heb alle afleveringen van Boer Zoekt Vrouw gezien’) en schreef ze er zelfs haar lovend ontvangen debuutroman De hemel is altijd paars mee, maar Nederlands is en blijft haar tweede taal. ‘Ik val alleen met een Perzisch boek in slaap.’

Gelukkig vallen de zenuwen van haar af na het lezen van de vier examenteksten, die allemaal gaan over de zin en onzin van reizen. ‘Een heldere tekst’, is haar oordeel over de eerste tekst over de Malediven, maar de vragen hadden de creativiteit van de examenkandidaten meer mogen prikkelen, vindt zij. ‘Nu geven ze vier opties bij de vraag over de hoofdgedachte, terwijl dat ook een open vraag had kunnen zijn.’

En waar zijn de gedichten in dit examen? ‘In Iran moet je altijd één of twee gedichten analyseren bij een examen.’ Het valt haar sowieso op dat Nederlanders een beetje zenuwachtig doen over poëzie, terwijl het gedicht Iran alom aanwezig is. ‘Examens zijn juist een goede kans om tieners er kennis mee te laten maken.’

Eenmaal aangekomen bij de laatste tekst, over selfie-foto’s in India, komt Rezazadeh eindelijk aan haar trekken. ‘Dit vind ik nu een mooie combi van informatie, actualiteit en levensvragen.’ En zo heeft ze binnen een uur het hele examen doorgespit. ‘Het viel reuze mee, drie uur was echt niet nodig hoor.’ Maar, geeft ze toe: ‘Ik was altijd de eerste die bij een toets het lokaal weer verliet.’

Tip bij vmbo theoretisch aardrijkskunde ‘Vermijd bij het beantwoorden van de vragen verwijswoorden en noem het beestje bij zijn naam’, adviseert aardrijkskundedocent Daan Zonneveld de vmbo-leerlingen die zich maandag over hun examen buigen. Dus niet schrijven: ‘de ene dit en de andere dat.’ Echte punten scoor je een antwoord als: ‘In Nederland is er vooral sprake van intensieve landbouw en in Spanje vooral sprake van extensieve landbouw.’