Auteur met groene genen schreef het ene na het andere razend populaire boek over kamerplanten en tuinieren

Rob Herwig. Beeld Modeste Herwig

‘De plantjes gaan altijd voor’, drukte Rob Herwig dochter Modeste op het hart. ‘Dan pas aan jezelf denken.’ Modeste: ‘Bij terugkeer van vakantie of een reis kregen zij meteen aandacht, de kamer- zowel als de tuinplanten.’

‘Groenauteur’ Rob Herwig deelde in ruim tachtig populaire, praktische handboeken zijn kennis van planten, bloemen, teelt, ontwikkeling en verzorging met een verknocht lezerspubliek. In het oeuvre, veel ook vertaald: Uw gazon, 350 Kamerplanten en hun toepassing in het interieur, Negen seizoenen in de tuin, De mooiste heesters in kleur. Met eigen fotografie; zijn vader leerde hem ontwikkelen en afdrukken. Op drie hectare modeltuinen bij zijn boerderij in Lunteren bewonderden honderdduizenden de praktijk. Rob Herwig, uit een geslacht van hoveniers en bloemkwekers, stak zijn vader, pionier en boegbeeld A.J. (Arend Jan) Herwig (1883-1972), naar de kroon. Diens invloed was kardinaal.

Modeste, derdegeneratietuinboekenschrijver, fotograaf, beplantingsspecialist en chroniqueur van de familie, heeft haar grootvader kort gekend. ‘Van zíjn vader kreeg hij na de driejarige hbs in Veendam en de avondschool in Wildervank 25 gulden voor een onderwijzersopleiding, net als zijn broers. Arend Jan wilde niet voor de klas staan en vertrok. Zeven jaar later kwam hij terug als volleerd fruitkweker; bij het Pomologisch Instituut in Eutin was hij opgeklommen tot Obergärtner.’ Hij bestudeerde in het Westland de druivencultuur, in Engeland de kweek van snijbloemen.

Tussen 1920 en 1950 hield A.J. wekelijks een radiopraatje voor de NCRV. In de oorlog meldde hij – het ontging de censuur – hoe fraai rode bloemen kleuren bij blauwe en witte. Hij had een rubriek in de vooroorlogse Telegraaf en zette Buitenleven op, ‘Herwigs maandblad voor zelftuinieren en natuurgenot’. Na boekpublicaties over iedere vorm van begroeiing in en om het huis, stelde hij de eerste Nederlandse tuinencyclopedie ‘op practischen grondslag’ samen (1937). In Bussum richtte hij een eigen kwekerij in, met laboratorium.

Zo vader, zo dochter

Op zijn 83ste vroeg hij zijn zoon hem op te volgen als auteur. Robs debuut, het Groot bloemen- en plantenboek (1966), bereikte een recordoplage. Was hij op zijn taak voorbereid? Modeste: ‘Hij wist nog niet veel van planten, viel terug op de kennis van zijn vader, gebruikte goede bronnen en specialiseerde zich door zelfstudie. Later kon hij experimenteren in Lunteren. Als een van de eersten had hij een computer om een plantendatabase op te zetten.’

Nam Rob haar, voorbestemd, mee op studiereis? ‘Als kind mocht ik met hem naar Engeland. Hij fotografeerde in tuinen, ik mocht zijn statief dragen en bloemen tekenen. We waren op de Bundesgartenschau, een soort Duitse Floriade. In Den Haag bezochten we een rosarium, bij kwekers bekeken we nieuwe cultivars.

‘Ik kijk vooral met heel veel plezier terug op de acht jaar dat ik in zijn modeltuinen heb gewerkt, deels ingericht door ontwerpers als Mien Ruys. Een bijzondere tijd. Samen met mijn vader tuinboeken maken. Het proefveld vullen met nieuwe planten. Kleurcombinaties beoordelen, opeenvolgende bloei, hoogten, variaties.

‘Kamerplanten in het algemeen waren erg in de mode. Daarmee heeft Rob zijn grootste succes behaald. In de tuinen ging het van formeel, met buxushaagjes en op kleur samengestelde Engelse borders, naar naturalistische beplantingen.’ In 2000 werden de modeltuinen gesloten. Rob Herwig ging met pensioen. Hij bleef actief met e-books over moestuinieren en op YouTube. Hij overleed op 27 oktober. Modeste: ‘Mijn vader heeft mij zijn groene genen doorgegeven en de onmisbare inspiratie om zelf ook te gaan schrijven en fotograferen.’