Auteur E. Jean Carroll wil aanvullende schadevergoeding van Trump nadat hij haar ‘gestoord’ noemt

E. Jean Carroll bij de rechtbank in New York. Beeld AP

Carroll heeft de rechter gevraagd om haar aanvankelijke smaadzaak te wijzigen, zodat ze een aanvullende schadevergoeding kan eisen. Carroll wil de vergoeding naar aanleiding van uitspraken die Trump eerder deze maand tegenover CNN deed.

De intussen 79-jarige Carroll zegt dat Trump haar in 1996 in een pashokje van het warenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan heeft verkracht. Vervolgens zou hij haar reputatie nog geschaad hebben door te beweren dat zij de aanval verzonnen heeft. Een rechtbank in New York veroordeelde Trump (76), die alles ontkent en tijdens het proces zei dat hij Carroll niet kent, op 9 mei voor seksueel misbruik en smaad. Hij moet een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) betalen aan Carroll. De advocaat van Trump heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak.

‘Verzonnen’

Eén dag na die veroordeling verklaarde Trump in een interview met de nieuwszender CNN opnieuw dat Carroll het hele verhaal heeft verzonnen. Hij beweerde wederom dat hij de schrijfster nooit had ontmoet en noemde haar ook ‘gestoord’.

Die uitspraken leiden dus tot een nieuwe gerechtelijke klacht tegen de ex-president. In een brief aan de rechter stellen de advocaten van Carroll dat het gedrag van Trump aanleiding moet zijn voor een ‘zeer forse schadevergoeding’, onder meer om te voorkomen dat hij nog vaker beledigende uitspraken over haar doet.

Carroll vertelde vrienden eerder over het incident, maar bracht haar verhaal pas in 2019 naar buiten in een autobiografisch boek. Hoewel de zaak was verjaard, kon deze onder de rechter komen vanwege de Adult Survivors Act, een wet die de staat New York vorig jaar aannam om slachtoffers de kans geven om een civiele zaak aan te spannen voor oude vergrijpen.

Tientallen vrouwen beschuldigden Donald Trump door de jaren heen van seksueel wangedrag. De uitspraak in de zaak-Carroll was de eerste keer dat Trump is veroordeeld.