Australische staat geeft organisatie Gemenebestspelen terug. Gaststeden steeds moeilijker te vinden door hoge kosten

De Commonwealth Games in het Alexander Stadium in Birmingham, vorig jaar. Beeld REUTERS

Het besluit maakt opnieuw duidelijk dat grote sporttoernooien onder politici niet meer populair zijn. Zo werd een beslissing over de gaststad van de toekomstige Winterspelen een jaar uitgesteld omdat het Internationaal Olympisch Comité meer tijd nodig heeft om geschikte kandidaten te vinden.

Ook het zogenoemde super-EK, waarbij meerdere Europese kampioenschappen op dezelfde plek worden gehouden, heeft nog geen stad gevonden die het toernooi in 2026 wil organiseren. Datzelfde geldt voor de Europese Spelen, de Europese variant van de Olympische Spelen. Daar moet nog een gaststad voor de editie van 2027 worden gevonden.

Ook aan de organisatie van de Gemenebestspelen ging een lange zoektocht vooraf. Na vier jaar leuren bood de Australische staat Victoria zich uiteindelijk aan.

Nu, een jaar later, vindt de sociaaldemocratische premier van Victoria het prijskaartje toch te hoog. ‘Ik ga niet bezuinigen op ziekenhuizen en scholen om een toernooi te organiseren dat drie keer zoveel kost als we van tevoren dachten’, liet hij vandaag weten. ‘Ik heb veel beslissingen genomen die moeilijk waren, maar daar hoort deze beslissing niet bij: dit gaan we gewoon niet doen.’

Bouwkosten atletendorp

De kosten voor het belangrijke sportevenement werden een jaar geleden nog geschat op 1,5 miljard Australische dollar (1,5 miljard euro). Dat bedrag is opgelopen naar omgerekend 4,2 miljard euro. De regering geeft stijgende bouwkosten voor onder meer atletendorpen, het verbeteren van wegen en stadions als voornaamste reden voor de stijging.

De Commonwealth Games Federation, de federatie waar alle landen van het Gemenebest bij aangesloten zijn en het toernooi organiseert, reageerde verrast en gepikeerd op het nieuws. Volgens de CGF hadden de Spelen voor een stuk minder geld georganiseerd kunnen worden. ‘De regering wilde, vaak tegen ons advies in, steeds meer sporten, stadions en speelsteden toevoegen aan het plan, daardoor wordt de organisatie een stuk duurder.’

De Gemenebestspelen hadden in 2026 voor het eerst in een hele regio moeten plaatsvinden, en niet in één stad. ‘Op deze manier zullen toeschouwers en atleten al het moois zien wat de staat te bieden heeft’, klonk het een jaar geleden nog bij de presentatie van de plannen.

Vervanging lastig

Het zal lastig worden om op korte termijn een nieuwe gaststad voor de Gemenebestspelen te vinden. Geen enkele Australische regio toont zich bereid het evenement over te nemen. Reden: de kosten zijn te hoog.

Ook bij de vorige Gemenebestspelen in 2022 lukte het nauwelijks om een gaststad te vinden. Het Zuid-Afrikaanse Durban moest zich ook drie jaar voor het geplande toernooi terugtrekken. Birmingham, dat het toernooi in 2026 had willen organiseren, kon toen haar plannen vervroegen en nam de organisatie van het toernooi over.