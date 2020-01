Australische sportevenementen nu ook bedreigd door bosbranden

Een toeschouwer bij de Australian Open draagt een mondkapje tegen de rook van de bosbranden. Op dinsdag werden de trainingen en kwalificatiewedstrijden eerst stilgelegd, maar later toch hervat. Beeld AP/Michael Dodge

Vanwege de slechte luchtkwaliteit in Melbourne kreeg de Sloveense Dalila Jakupovic zoveel problemen met ademhalen dat ze haar partij tegen de Zwitserse Stefanie Vögele moest staken. ‘Ik was bang dat ik in zou storten, want ik kon niet meer lopen’, verklaarde Jakupovic nadat ze zichtbaar aangeslagen de baan had verlaten. ‘Het was niet gezond om vandaag te spelen.’

De organisatie van het toernooi liet weten de situatie in samenspraak met medische specialisten en meteorologen continue te monitoren. Er werd dinsdag onder meer besloten om trainingen te schrappen en kwalificatiewedstrijden uit te stellen, maar dat kon niet voorkomen dat Jakupovic moest opgeven. De Nederlandse Richèl Hogenkamp sprak na haar partij over ‘trekkende ogen’.

Maandag begint in Melbourne het hoofdtoernooi. Intussen neemt de druk op de organisatie om maatregelen te nemen steeds meer toe. ‘Waarom moeten we wachten totdat er iets slechts gebeurt, voordat we tot actie overgaan’, vroeg toptienspeelster Elina Svitolina zich af op social media. De Belgische Kirsten Flipkens stelde: Tennis is maar een spel. Gezondheid gaat altijd voor.’ Vorige week uitte Novak Djokovic ook al zijn zorgen. ‘Als de omstandigheden de gezondheid van de spelers bedreigen, dan vind ik dat uitstel zeker overwogen moet worden.’

Australië is sinds november in de greep van bosbranden. De rook legt een deken van smog over grote delen van het land. De branden hebben 28 doden geëist en duizenden huizen zijn verwoest. Inwoners van Melbourne wordt geadviseerd binnen te blijven vanwege de slechte luchtkwaliteit.

Wielrenner Koen de Kort bereidt zich in Australië voor op de Tour Down Under, die aanstaande dinsdag begint rond Adelaide. Ook in gebieden rond die stad, 800 kilometer ten westen van Melbourne, hebben branden gewoed. Eén van de zwaarst getroffen gebieden is Kangaroo Island, een eiland voor de kust van Adelaide.

De Kort, getrouwd met een Australische, bereidt zich op de Australische ronde voor in Melbourne, waar hij familie heeft wonen. Ook hij heeft tijdens trainingen last van de ‘bosbrandlucht’. ‘Gevaarlijk is het niet, want de branden woeden 200 kilometer hier vandaan. Maar ongezond is het wel. De rooklucht slaat op je longen.’

De Tour Down Under voert in Adelaide door zwartgeblakerde gebieden. Een brandweerwagen zal net als voorgaande jaren achter het peloton rijden om in geval van nood te kunnen ingrijpen. De Kort: ‘Er rijden heel veel auto’s en motoren mee in de karavaan. Er hoeft er maar eentje in brand te vliegen en je hebt een megaramp. Dat wil de organisatie niet op zijn geweten hebben.’

De renner van Trek-Segafredo heeft vrienden die vanwege de bosbranden geëvacueerd moesten worden. ‘Ze werden door de brandweer opgehaald en konden nog snel hun meest waardevolle spullen bij elkaar grijpen, waarna ze weg moesten. Sommigen hadden geluk, hun huis stond er nog. Andere vrienden hadden minder geluk. Hun huis is weg. Voor hen is het een zware, lastige tijd.’

Het werpt ook de vraag op of het wel moreel verantwoord is om sportwedstrijden te houden in een land dat zucht onder het natuurgeweld. ‘Ik denk dat het juíst goed is om te fietsen’, meent De Kort. ‘Tenzij de luchtkwaliteit zo slecht is dat sporten ongezond wordt. Maar anders is het voor iedereen in Australië beter is als de Tour Down Under doorgaat. Het is een ultieme manier om aandacht te genereren voor het probleem. We zullen fietsen door gedeeltes die echt afgebrand zijn. Dat maakt veel meer indruk dan te zeggen: het is zo erg voor die mensen, we rijden niet meer.’

Net als bij de Australian Open heeft de organisatie van de Tour Down Under verklaard de situatie nauw in de gaten te houden. Volgens De Kort zullen renners en organisatie geld inzamelen voor de slachtoffers. Zelf is hij van plan om voor elke renner die hij tijdens de etappes achter zich houdt 2 Australische dollar (1,25 euro) te doneren. ‘De beelden die je op tv ziet, ook van de dode dieren, gaan door merg en been. Dit is het minste wat we kunnen doen.’