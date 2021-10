Australische profvoetballer krijgt veel steun nadat hij uit de kast komt: ‘Had ik dit niet veel eerder kunnen doen?’

Josh Cavallo: ‘Ik heb zes jaar gevochten met mijn seksualiteit en ben blij dat ik daar van af ben.’ Beeld EPA

‘Ongelooflijk’ veel steun kreeg de 21-jarige speler van Adelaide United na zijn coming-out, zegt hij in een videoverklaring met een glimlach en een snik. ‘Het heeft mij aan het denken gezet: waarom heb ik deze last zo lang gedragen?’

Topclubs als Arsenal, Barcelona, Juventus en Liverpool (in Nederland alleen AZ) twitterden hun steun voor Cavallo, die volgens nu de enige openlijk homoseksuele mannelijke voetballer in een nationale hoogste divisie is. ‘Ik heb niet het genoegen om je persoonlijk te kennen, maar ik wil je bedanken voor de stap die je zet’, schrijft Barcelona-verdediger Gerald Piqué. ‘De voetbalwereld loopt ver achter en jij helpt ons vooruit.’ Overigens is in het vrouwenvoetbal homo- en biseksualiteit algemeen geaccepteerd.

Makkelijk waren de laatste jaren niet voor de Australiër, die zich gedwongen voelde een dubbelleven te moeten leiden. Je kunt je kleine kansen om profvoetballer te worden niet vergooien door je geaardheid, zo geloofde hij. ‘Ik heb zes jaar gevochten met mijn seksualiteit en ben blij dat ik daar van af ben.’

Er zijn weinig profvoetballers die de jonge middenvelder voorgingen. Zeker na de dood van Justin Fashanu dachten homoseksuele voetballers wel twee keer na over het uiten van hun seksuele geaardheid. In 1990 kwam de Brit als eerste speler op topniveau uit de kast. Vier jaar later verliet hij het profvoetbal wegens anti-homospreekkoren. Nog eens vier jaar later maakte hij een eind aan zijn leven, beschuldigd in een aanrandingszaak die hij tot in zijn afscheidsbrief ontkende.

Steun van ploeggenoten

Dertig jaar na de coming-out van Fashanu is er veel veranderd. In de Verenigde Staten kwamen de afgelopen tien jaar twee profvoetballers uit de kast: de nu gestopte Amerikaanse internationals Robbie Rogers en Collin Martin, die inmiddels als semi-prof uitkomt voor de Amerikaanse club San Diego Loyal. Beiden zeggen veel steun te hebben gekregen van ploeggenoten. Rogers noemt het achteraf ‘de grootste prestatie van zijn carrière’.

Het wachten is op de eerste voetballer in een grote competitie die, sinds Fashanu in 1990, uitkomt voor zijn homoseksualiteit. Rogers, Martin en nu Cavallo zijn voetballers met relatief weinig status in het internationale voetbal, het blijft afwachten hoe een coming-out verloopt voor een speler uit een Europese topcompetitie. Thomas Hitzlsperger – 52-voudig Duits international die speelde in de Premier League, Serie A en Bundesliga – kwam er tegen het eind van zijn carrière achter dat hij homo was, maar maakte het op advies van naasten pas daarna bekend. Het gebrek aan voorgangers speelde daarin mee.

In een anonieme brief zei een speler in de Engelse Premier League vorig jaar dat hij pas uit de kast zou komen als hij wist dat het zijn carrière niet zou beschadigen. Een anonieme profvoetballer in Nederland deed dit jaar zijn verhaal in de NOS-podcast De Schaduwspits. De meerderheid van het publiek zal het best accepteren, denkt hij. ‘Het is dat kleine deel waar je wel last van krijgt.’