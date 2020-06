Australische parlementariër zou werken voor China

De Australische politie en veiligheidsdienst deden donderdag invallen in het huis, hier afgebeeld, en kantoor van Shaoquett Moselmane. Beeld EPA

Ook de woning van zijn assistent John Zhang werd doorzocht.

Het is ongebruikelijk dat de politie huiszoeking in het parlement doet, maar volgens Australische veiligheidsspecialisten gaat het om een van de grootste operaties naar communistische beïnvloeding sinds de Koude Oorlog. Er is nog geen officiële aanklacht tegen de 55-jarige Moselmane, maar de Labor Party heeft hem direct uit de partij gezet.

De Australische regering klaagt al langer over ondergrondse operaties en inmenging door aan de Chinese Communistische Partij gelieerde organisaties. Deze week sloeg premier Scott Morrison alarm over cyberaanvallen op Australische overheidsorganisaties, bedrijven en ziekenhuizen. Volgens de premier kan daar een niet nader aangeduide ‘staat’ achter zitten.

Frontwerk

De betrekkingen tussen Beijing en Canberra kwamen de afgelopen twee maanden in vrije val nadat Australië aandrong op onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het nieuwe coronavirus. Beijing sloeg terug met een negatief reisadvies en legde de import van Australisch rundvlees en gerst lam.

Al ontkent China stelselmatig aan buitenlandse inmenging te doen, de Communistische Partij heeft een speciaal orgaan voor het beïnvloeden en aansturen van elites in binnen- en buitenland. Het Departement voor Verenigd Frontwerk ofwel tongzhanbu is een partijorgaan, dat via een wijdvertakt netwerk contact onderhoudt met niet-communistische groeperingen en personen. Een van de taken van Frontwerk is het positief beïnvloeden van het beeld van China in het buitenland, bijvoorbeeld via zakelijke en politieke opinieleiders.

Dit relatief onbekende partijorgaan werkt vaak via de Chinese diaspora, bijvoorbeeld door infiltratie van plaatselijke organisaties voor mensen met een Chinese achtergrond. Australië heeft een van de grootste Chinese gemeenschappen in de niet-Aziatische wereld met 1,2 miljoen inwoners met Chinese wortels, waarvan 41 procent afkomstig uit de Volksrepubliek China.

Reizen naar China

Volgens de Australische krant Sydney Morning Herald heeft Moselmane sinds 2009 in zijn hoedanigheid als parlementariër voor de staat New South Wales negen reizen naar China gemaakt. Betaald uit eigen middelen, maar de Chinese staat droeg regelmatig bij aan zijn reis- en verblijfskosten.

Moselmane vergrootte zijn netwerk in de Volksrepubliek via zijn rechterhand Zhang, een bestuurder van een Australisch-Chinese organisatie. Op zijn blog schrijft Zhang over Moselmane: ‘China’s macht komt op, maar onze politieke invloed in het buitenland moet een inhaalslag maken, daar zit ruimte voor groei. Om onze politieke invloed te versterken moeten we meer politici met pro-Chinese gevoelens zoals Shaoquett tot onze vrienden maken.’

Bij wijze van vriendendienst werd Moselmane gastdocent aan dezelfde Chinese universiteit waaraan Zhang als onderzoeker verbonden is. Van huis uit een onopvallende parlementariër, ontpopte de in Libië geboren jurist zich tot fervent pro-Chinees politicus.

Zo zei Moselmane in 2018 dat ‘de enige manier waarop China zijn potentieel kan realiseren is door het afdwingen van verandering van de regels en het scheppen van een nieuwe wereldorde’. Dat is muziek in Beijings oren, net als de lof die hij dit jaar de Chinese president Xi Jinping toewuifde voor zijn aanpak van covid-19, terwijl hij de Australische regering als incompetent afschilderde. Na een storm van kritiek moest hij een van zijn politieke functies neerleggen.

Als de huiszoekingen inderdaad bewijs opleveren dat Moselmane of zijn staf worden aangestuurd door China, kan hij mogelijk worden vervolgd met nieuwe wetgeving tegen spionage en buitenlandse inmenging. Die is in 2018 ingevoerd naar aanleiding van een schandaal rond een andere politicus van de Labor Party, Sam Dastyari. Zijn innige banden met Chinese donateurs aan de campagnekas kostten hem zijn carrière.