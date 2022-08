Australische oud-premier had bij nóg twee ministeries extra bevoegdheden

Oud-premier Scott Morrison van Australië. Beeld REUTERS

Journalisten onthulden maandag dat de in mei afgezwaaide Morrison zich op de ministeries van Gezondheidszorg, Financiën en Natuurlijke hulpbronnen dezelfde bevoegdheden liet toekennen als de zittende ministers, soms buiten hun medeweten om. Dinsdag maakte zijn opvolger Anthony Albanese bekend dat Morrison hetzelfde heeft gedaan op de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economie. Of Morrison daarmee de wet overtrad, wordt nog onderzocht.

Volgens Albanese heeft Morrison met zijn acties de Australische democratie ondermijnd. ‘Het is volkomen vreemd dat deze benoemingen door de regering van Morrison geheim werden gehouden voor het Australische volk’, zei hij.

Uitgebreide verklaring

Morrison zelf geeft toe dat zijn bemoeienis met de departementen achteraf gezien niet nodig was. In een uitgebreide verklaring die hij dinsdagmiddag (lokale tijd) op zijn Facebookpagina plaatste, schrijft hij ‘in een crisis te goeder trouw’ te hebben gehandeld. ‘Het waren buitengewone tijden en er waren buitengewone maatregelen nodig om te reageren.’

Voor de continuïteit van de regering was het volgens Morrison noodzakelijk dat hij ook leiding aan de ministeries zou kunnen geven. Het risico dat ministers zouden uitvallen was ‘zeer reëel’, aldus Morrison. Zo wijst Morrison erop dat zijn minister van Binnenlandse Zaken aan het begin van de pandemie een coronabesmetting opliep.

Zijn extra bevoegdheden over de ministeries heeft Morrison naar eigen zeggen maar één keer gebruikt. Namens het ministerie van Natuurlijke hulpbronnen hield hij een controversiële gasexploratievergunning voor de kust van de oostelijke deelstaat New South Wales tegen. De toenmalige minister op het departement had de vergunning wel goedgekeurd. ‘Ik geloof dat ik de juiste beslissing heb genomen in het nationale belang’, blikt Morrison daarop terug.

Verkiezingsdag

In het lopende onderzoek is met name de reconstructie van de verkiezingsdag potentieel explosief. Die 21ste mei liet het ministerie van Binnenlandse Zaken miljoenen Australiërs per sms weten dat de autoriteiten twee schepen met asielzoekers hadden onderschept. Volgens Albanese was deze ‘bangmakerij’ een ‘schokkende schending van overheidsbeleid’ en een poging om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Hij wil nu weten wie op dat moment de leiding had over het ministerie, Morrison of de zittende minister.