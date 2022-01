Australische minister trekt visum Djokovic in: deelname Australian Open lijkt van de baan

Titelverdediger Novak Djokovic dinsdag tijdens een training in de Rod Laver Arena, het belangrijkste tennisstadion van de Australian Open. Beeld AP

Djokovic wilde op het toernooi in Melbourne, dat maandag van start gaat, het absolute record van 21 grandslamtitels pakken. Maar uit die droom laat minister Hawke de ongevaccineerde tennisser hard ontwaken. Djokovic kan nog wel in beroep tegen Hawkes beslissing, maar volgens Australische media is de kans op succes daarbij klein.

Het besluit van Hawke kwam nadat de organisatie van het tennistoernooi Djokovic op donderdag had opgenomen in de loting, ondanks de onzekerheid over zijn verblijf. De loting bepaalde dat Djokovic het in de openingsronde moest opnemen tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic.

De verwachting is dat de advocaten van Djokovic direct weer naar het gerechtshof stappen en het besluit aanvechten. Maar met nog maar enkele dagen te gaan voor de start van het toernooi is het de vraag of een uitspraak in dat geval nog wel op tijd komt voor de tennisser. Zijn advocaten hopen op een versnelde procedure. In dat geval zou de zaak dit weekend voorkomen met een oordeel op zondag. Maar nog los van de tijdsdruk benadrukken experts dat het een moeilijke opgave wordt voor Djokovic om de Australische overheid voor een tweede keer in de rechtszaal te verslaan.

Bij aankomst in Australië werd de 34-jarige tennisser vorige week donderdag door de douane tegengehouden omdat hij niet kon aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ voor de strenge inreisregels beschikte. Djokovic werd daarop vastgezet in een quarantainehotel.

In principe laat Australië enkel reizigers binnen die volledig gevaccineerd zijn, maar voor dit grandslamtoernooi kon voor tennissers een uitzondering worden gemaakt. De ongevaccineerde Djokovic verkeerde in de veronderstelling dat hij aan alle voorwaarden voor zo’n uitzonderingspositie had voldaan. Na een brief van de Australische tennisbond dacht Djokovic dat een eerder doorgemaakte coronabesmetting hem een vrijstelling voor de vaccinatieverplichting gaf.

Pas op het vliegveld in Melbourne ontdekte Djokovic dat de tennisbond hem verkeerd had geïnformeerd. Volgens de regering was een recente besmetting geen reden voor een medische vrijstelling. Daarop werd Djokovic’ visum ingetrokken.

Maandag oordeelde de rechter in een door Djokovic aangespannen beroepszaak dat de regering dat niet had mogen doen. De rechter kon niet bedenken wat Djokovic ‘nog meer had kunnen doen’ om aan te tonen dat zijn medische vrijstelling in orde was. Bovendien kreeg Djokovic te weinig tijd om op het intrekken van zijn visum te reageren.

Maar in de dagen daarop moest Djokovic toegeven dat zijn inreisformulieren onjuist waren ingevuld, waarop de migratieminister een extra onderzoek instelde. Zo stond er ten onrechte dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. In die periode werd hij echter nog in onder meer Spanje en de Servische hoofdstad Belgrado gesignaleerd.

Het opgeven van valse of misleidende informatie is strafbaar in Australië. Op sociale media schreef Djokovic dat het om een menselijke fout gaat en dat zijn begeleidende team de formulieren ‘zeker niet opzettelijk’ foutief zou hebben ingevuld.

Uit door de rechtbank vrijgegeven documenten, waaronder de verklaring die Djokovic onder ede aflegde, werd overigens definitief duidelijk dat de tennisser zich niet heeft laten vaccineren. De afgelopen maanden wilde hij daarover geen uitspraken doen: hij vond het een persoonlijke zaak. Wel heeft Djokovic zich altijd uitgesproken tegen vaccinaties.

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Dinsdag maakte de organisatie bekend dat Djokovic bij de mannenenkel de plaatsingslijst aanvoert. Vorig jaar won hij het toernooi voor de negende keer. Als hem dat ook een tiende keer was gelukt, komt hij op in totaal 21 grandslamtitels. Daarmee zou hij de nieuwe mannelijke wereldrecordhouder worden. Momenteel hebben zowel Djokovic als Rafael Nadal en Roger Federer twintig titels op hun naam staan.