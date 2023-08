Australische medewerker van kinderdagverblijven aangeklaagd voor misbruik van 91 meisjes

Beeld Getty Images

De Australiër zou zich gedurende vijftien jaar schuldig hebben gemaakt aan misbruik van jonge meisjes, in de buurt van Brisbane, Sydney en buiten Australië. Hij maakte filmpjes en foto’s van zijn daden, aldus de politie. Die kwam hem op het spoor kwam via beelden op het dark web, het gedeelte van het internet dat verborgen is voor zoekmachines.

Het is zeer ingewikkeld om inhoud op het dark web terug te voeren naar de personen erachter. Agenten troffen al in 2014 materiaal aan dat ze nu aan de verdachte toeschrijven, maar kwamen hem pas vorig jaar op het spoor. Dat lukte toen ze een kleuterschool in Brisbane konden herkennen. Het misbruik zou tot in 2022 zijn doorgegaan. Bij zijn arrestatie in augustus werd een harde schijf vol belastend materiaal gevonden, aldus de politie.

91 slachtoffers

Voor zover bekend zijn er 91 slachtoffers. 87 komen uit Australië en zaten op meer dan tien verschillende kinderdagverblijven. Volgens de politie zijn de Australische meisjes allemaal geïdentificeerd en zijn hun ouders op de hoogte gebracht van het onderzoek. Een deel van de slachtoffers is inmiddels ouder dan 18 jaar.

Voor het identificeren van de overige vier meisjes, die buiten Australië zijn misbruikt, werkt de Australische politie samen met buitenlandse autoriteiten. Het is niet bekendgemaakt om welke landen het gaat.

De man heeft ook bij kinderdagverblijven gewerkt waar hij voor zover bekend geen kinderen heeft misbruikt. De politie gelooft dat hij al zijn misdaden vastlegde. Assistent-commissaris Michael Fitzgerald van de politie New South Wales sprak tijdens een persconferentie van ‘een van de gruwelijkste zaken die ik in bijna veertig jaar bij de politie heb gezien’.