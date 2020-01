Australische leger ingezet voor bevoorrading van door branden geteisterde oostkust

Meerdere dorpen gingen in vlammen op. Beeld AFP

Dorpen aan de oostkust van Australië werden vanaf maandagnacht belaagd door enorme bosbranden. Deze waren zo hevig dat in veel plaatsen door de rook geen daglicht meer te zien was – of slechts een bloedrode gloed aan de hemel. De rook bereikte zelfs Nieuw-Zeeland.

Meerdere dorpen gingen in vlammen op en voor duizenden bewoners was het strand of het water de enige plek om naartoe te vluchten. Sommigen probeerden met bootjes weg te komen.

‘Het vuur bleef maar groeien en toen werd het donker. Ik kon geen hand voor ogen meer zien. Toen begon de lucht rood te kleuren en wisten we dat het vuur er aankwam’, zei Mark Tregellas, een inwoner van het dorp Mallacoota tegen persbureau Reuters. ‘As begon uit de lucht te vallen, gevolgd door een regen van vonken. Sommige ouders gingen met hun kinderen in het ondiepe water staan.’

Wind

Op Oudjaarsavond draaide de wind en was het ergste gevaar geweken, maar veel wegen zijn voorlopig onbegaanbaar. Ook zit een deel van het getroffen gebied zonder elektriciteit. Drie bewoners kwamen om en één wordt nog vermist. Volgens een eerste ruwe telling zijn tweehonderd woningen in vlammen opgegaan.

Satellietbeeld van Batemans Bay. Beeld via REUTERS

In het getroffen gebied ligt ook een dierentuin, Mogo Zoo. Door een vroege ontruiming, maandag, konden alle tweehonderd dieren, waaronder tijgers, giraffen en leeuwen, gered worden.

Een official van de zuidelijke deelstaat Victoria, waar nog vier mensen worden vermist, zei woensdag dat het brandgevaar nog lang niet is geweken. ‘We hebben nog drie maanden van warm weer voor de boeg.’

Water en voedsel

Marineschepen en militaire vliegtuigen brachten woensdag water, voedsel en brandstof naar de getroffen gebieden. Ze hielpen onder meer de 4.000 inwoners van Mallacoota, die dinsdagochtend allemaal naar het strand waren gevlucht. Ze brachten Oud en Nieuw door in hun auto’s op het strand of in de spontaan ingerichte evacuatiecentra, waaronder een surfclub.

Australië heeft te maken met de ergste bosbranden uit zijn geschiedenis. Sinds november is verspreid over vijf deelstaten 4 miljoen hectare - een gebied zo groot als Nederland - in vlammen opgegaan. Sinds maandag zijn zeker vier mensen door de bosbranden in Victoria en New South Wales om het leven gekomen, inclusief een brandweerman. Het totale aantal doden staat nu op twaalf.

Vonkenregen

De oorzaak voor dit extreme jaar ligt in de combinatie van langdurige droogte, veel wind en extreem hoge temperaturen: gemiddelde temperaturen van 40 graden wekken geen verbazing meer. De hieruit ontstane branden zijn zo intens dat ze hun eigen microklimaat creëren met windstoten, onweer en bliksem, die weer nieuwe branden veroorzaken. De RFS noteerde een vonkenregen die achttien kilometer verder een nieuwe brand veroorzaakte.

In New South Wales, de deelstaat waar Sydney toe behoort, zijn meer dan honderd branden actief. Door een wat koelere wind vanuit het zuiden is het brandgevaar momenteel iets geweken. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur weer op.