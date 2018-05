Australische aartsbisschop schuldig bevonden aan verzwijgen misbruik

Een rechtbank in Australië heeft aartsbisschop Philip Wilson van Adelaide schuldig bevonden aan het in de doofpot stoppen van kindermisbruik door een priester in de jaren 70. Wilson (67) is wereldwijd de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik.

Aartsbisschop Philip Wilson van Adelaide. Foto AAPIMAGE

De rechtbank maakt naar verwachting in juni de strafmaat bekend. Wilson kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen. De aartsbisschop is schuldig bevonden op basis van de verklaring van een slachtoffer. Peter Creigh getuigde dat hij in 1976 als vijfjarige jongen tegen Wilson vertelde dat hij was misbruikt door priester Jim Fletcher. Wilson, op dat moment hulppriester van Fletcher in de parochie East Maitland, zou met die informatie niet naar de politie zijn gegaan.

Daarnaast zou Wilson jarenlang hebben geholpen bij het toedekken van het misbruik van minstens vier andere jongens door Fletcher. De bewuste priester werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik en overleed in 2006 in de gevangenis. Wilson, bij wie Alzheimer in een vroege fase is vastgesteld, zei zich niets meer te herinneren van een gesprek met Peter Creigh. Ook wees hij erop dat dat hij altijd bekend heeft gestaan als iemand die zich heeft ingezet om kindermisbruik aan te tonen en te bestrijden binnen de katholieke kerk in de Australische staat New South Wales.

In een verklaring heeft de aartsbisschop laten weten dat hij 'overduidelijk teleurgesteld’ is met de uitspraak. Hij houdt vol dat hij van niets wist en dus niets stil heeft gehouden

Nummer 3 Vaticaan

In Australië loopt ook nog het proces tegen de Australische kardinaal George Pell, die zich als jonge priester en later ook als aartsbisschop aan jongens zou hebben vergrepen. De 76-jarige George Pell is tot nog toe de hoogste katholieke geestelijke die moet terechtstaan voor misbruik. Hij was tot voor kort de derde in rang in het Vaticaan en ging over de financiën van de katholieke kerk.