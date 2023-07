Australiër Adam Hansen is de ultieme knecht van het peloton, tijdens én na zijn carrière

Adam Hansen bij de Giro d'Italia in 2020. Beeld Stuart Franklin/Getty

Drie weken lang, 3.500 kilometer, hitte, kou, regen of zelfs sneeuw, steile bergpassen en gevaarlijke afdalingen: de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España behoren tot de zwaarste sportevenementen ter wereld. En dan zit een ongeluk ook nog in een klein hoekje. Een lekke band op het verkeerde moment, een natte verfstreep op het wegdek of een filmende toeschouwer die de weg opstapt, kunnen een wielrenner zo tot opgeven dwingen.

Om een grote ronde alleen al uit te rijden, moet je dus van goeden huize komen. De Australiër Adam Hansen (42) deed het twintig keer achter elkaar.

Waar andere wielrenners één of hooguit twee van de drie grote rondes per jaar rijden, startte Hansen tussen de Vuelta van 2011 en de Giro van 2018 in alle grote rondes: een record. En hij reed ze allemaal uit, de Giro van 2012 zelfs met een gebroken borstbeen. Het tekent de onvermoeibaarheid en het doorzettingsvermogen van Hansen, die dit voorjaar werd gekozen tot voorzitter van de internationale wielrennersvakbond CPA.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Het zijn kwaliteiten die hij in die functie goed kan gebruiken. Hansens taak is conservatieve wielerbonden en koersorganisatoren ervan te overtuigen dat het anders moet, en dat er betere werkomstandigheden voor wielrenners moeten komen. Het belangrijkste gespreksthema is de veiligheid van de koers. De dood van de Zwitserse wielrenner Gino Mäder in juni, door een val in een afdaling in de Ronde van Zwitserland, heeft dat onderwerp weer bovenaan de agenda geplaatst.

Het contrast met de loopbaan van Hansens voorganger Gianni Bugno (59) kan haast niet groter zijn. De Italiaan won klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, de Giro d’Italia, stond op het podium in de Tour de France en werd tweemaal wereldkampioen. Hansen was een knecht, al won hij ook een etappe in de Giro en een etappe in de Vuelta.

Onder Bugno, die na zijn loopbaan helikopterpiloot werd bij onder meer wielerwedstrijden, kreeg de CPA het verwijt te veel een verlengstuk te zijn van de mondiale wielerbond UCI. Renners klaagden dat ze zich niet vertegenwoordigd voelden door de organisatie die betaald wordt uit een deel van het prijzengeld van de leden, die als prof automatisch lid zijn. Een paar honderd renners richtten in 2020 samen een alternatieve vakbond op: The Riders Union.

Filmpjes op de fiets

In zijn eerste maanden als voorzitter van de CPA laat Hansen zien niet als Bugno boven het peloton te zweven, maar nog steeds een van de renners te zijn. Veel actiever dan Bugno spreekt Hansen zich uit als iets hem niet aanstaat. Hij tweette over de Franse televisieregie, waardoor amper te zien was hoe Wout Poels een ritzege pakte in de Tour, over motoren die geletruikandidaat Pogacar in de weg zaten toen hij wilde demarreren of over toeschouwers die zich misdragen. Ook is hij regelmatig bij wedstrijden aanwezig om te spreken met renners. En, hij stapt zelf op de fiets om het parcours te controleren.

Voorafgaand aan de Tour de France waren er met name zorgen over de veiligheid van de afdalingen richting de finish in twee etappes. Hansen verkende die afdalingen zelf. Daarna bracht hij verslag uit. Renners konden online video’s bekijken die Hansen had geschoten tijdens zijn verkenning.

Dat leidde tot extra veiligheidsmaatregelen. Zo plaatste Tourorganisator ASO bij verschillende afdalingen borden met pijlen en audiosignalen om te waarschuwen voor aankomende bochten. In de afdaling van de Col de la Loze werden woensdag in gevaarlijke bochten zelfs luchtkussens geplaatst.

Het ontslaat de renners volgens Hansen niet van hun eigen verantwoordelijkheid om geen overdreven risico’s te nemen. ‘Onthoud: wielrennen is gevaarlijk. Blijf veilig, dat ligt ook in jullie handen’, tweette hij over die laatste afdaling. Je moet het lot niet tarten, aldus de renner die het belangrijkste deel van zijn loopbaan voor de Belgische Lotto-ploeg reed.

Yesterday, I looked at stage 17 decent. For the riders who do not know it, please have a look. The surface is perfect. However, it's a technical decent. Much more technical than stage 14 decent. Much more. The road is narrow. I spoke to ASO earlier this morning regarding extra… — Adam Hansen (@HansenAdam) 15 juli 2023

De Australiër heeft door zijn verleden gezag bij de renners, ze luisteren naar hem. Hij was als knecht van vitaal belang in het zogeheten treintje van grote sprinters als de Brit Mark Cavendish en de Duitser André Greipel. Aan hem de taak zijn kopman door het peloton naar voren te loodsen, met snelheden van zestig kilometer per uur. Daarbij moest de sprinter er blind op vertrouwen dat Hansen het juiste pad koos en geen onverantwoorde risico’s nam.

Dat hij zichzelf wegcijferde maakte Hansen een geliefde ploegmaat. ‘Hij was altijd bereid om alles te doen en zou alle mogelijke brandjes blussen of iedereen sussen’, zegt zijn voormalige ploegleider Herman Frison tegen het Belgische Sporza. Ook zijn ploeggenoot Jurgen Van den Broeck, een Belgische klassementsrenner die regelmatig uit de wind kon zitten achter de rug van Hansen, toont zich daar lovend: ‘In een grote ronde kon ik niet zomaar een huis op hem bouwen, maar een volledig gebouw.’