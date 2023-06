Australië wint strijd tegen nieuwe Russische ambassade: ‘kraakdiplomaat’ moet terrein verlaten

De Russische ‘diplomaat’ steekt een sigaret op bij een tijdelijke woonplek op het beoogde nieuwe ambassadeterrein. Beeld AFP

Australië probeert al ruim een jaar de bouw van een nieuwe Russische ambassade tegen te houden. De beoogde locatie ligt op een kleine 500 meter van het Australische parlement. Deskundigen vrezen inbreuk op de nationale veiligheid: Russen zouden op zo’n korte afstand gemakkelijker Australische parlementariërs kunnen bespioneren. De huidige ambassade ligt hemelsbreed bijna 2 kilometer van het parlement.

In afwachting van juridische procedures nam donderdag een onbekende Russische man zijn intrek in een woonunit op het nog onbebouwde terrein. Omdat hij diplomatieke onschendbaarheid genoot, konden de Australische autoriteiten weinig tegen hem beginnen. Australische media meldden dat de man zo nu en dan rustig naar buiten kwam om een sigaret te roken of wat eten op te halen.

Huurovereenkomst uit 2008

Officieel heeft Rusland al sinds 2008 een huurcontract op basis waarvan het land de grond mag gebruiken, maar de Australische regering doet er alles aan om onder die overeenkomst uit te komen. Vorige zomer zegde ze de huurovereenkomst op, met als reden dat Rusland nog steeds niet begonnen was met de bouw. Een maand geleden floot de rechter de regering echter terug.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Na die tegenslag voerde de Australische regering in allerijl een noodwet in om de Russische bouwplannen alsnog te dwarsbomen, maar daarmee was de juridische strijd nog niet ten einde. Afgelopen vrijdag stapte Rusland naar het Hooggerechtshof om de nieuwe wetgeving aan te vechten.

Het Australische Hooggerechtshof oordeelde maandagochtend (lokale tijd) dat Rusland de bouwplaats niet mag blijven bezetten tot de definitieve uitspraak over de bestemming volgt. De diplomaat moest het terrein daarom verlaten. Naar verluidt stapte de man een uur na de uitspraak met een rugzak en boodschappentas in een diplomatieke Russische auto.

Angst voor Russische spionage

De Australische angst voor spionage door Rusland is niet uit de lucht gegrepen. In februari van dit jaar meldde de krant Sydney Morning Herald dat de Australische geheime dienst ASIO een Russisch spionagenetwerk had ontmanteld. De spionnen opereerden onder meer vanuit de Russische ambassade in Canberra. Een van de eerste aanwijzingen voor het spionagenetwerk was het opvallend hoge aantal werknemers op die ambassade.

Dat Rusland zijn ambassades gebruikt voor spionage en andere heimelijke activiteiten is al langer bekend. Al voor het uitbreken van de huidige oorlog in Oekraïne kwamen af en toe berichten naar buiten over Russische spionnen die vanuit ambassades in westerse landen opereerden. Sinds Rusland de oorlog begon hebben verschillende westerse landen, waaronder Nederland, Russisch ambassadepersoneel uitgezet.

Volgens de Australische premier Anthony Albenese was de krakende Russische diplomaat zelf geen spion. Deze ‘gozer in de kou op een stukje gras’, zoals Albanese hem omschreef, heeft geen gevaar gevormd voor de nationale veiligheid van Australië.

In de huidige oorlog in Oekraïne keert Australië zich duidelijk tegen Rusland. Volgens een overzicht van het gezaghebbende Duitse Kiel Institute for World Economy zegde Australië tot dusver bijna 450 miljoen euro aan steun toe aan Oekraïne. Dat is verreweg het hoogste beloofde bedrag van alle landen op het zuidelijk halfrond. Australië helpt ook mee met de opleiding van Oekraïense soldaten in het Verenigd Koninkrijk.