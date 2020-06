Australië vreest tweede golf: eerste coronadode sinds een maand

De cijfers over het coronavirus in alle landen op een rij

Alle landen in de wereld publiceren dagelijks cijfers over de uitbraak van het coronavirus. Maar in elk land zijn de problemen weer anders en bevindt de crisis zich in een andere fase. Hoe moeten we de statistieken met elkaar vergelijken?

Dit moet u weten over het coronavirus

Stapje voor stapje bouwt Nederland de intelligente lockdown af. Ook elders in de wereld gaan landen weer open. Hoe gaat het ‘nieuwe normaal’ eruitzien? Hier verzamelen we de belangrijkste cijfers en grafieken en leest u alles wat u moet weten over het virus.