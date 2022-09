Australië versoepelt migratiebeleid om grote tekorten op arbeidsmarkt aan te pakken

Protest voor vluchtelingenrechten in Sydney, in maart. Beeld Steven Saphore / Getty

Het land, dat bekendstaat om zijn uiterst strenge migratiebeleid, kampt met grote tekorten op de arbeidsmarkt. ‘Verpleegkundigen werken al twee jaar dubbele diensten, vluchten worden geschrapt door een gebrek aan grondpersoneel en het fruit rot weg aan de bomen’, zei minister van Binnenlandse Zaken Claire O’Neill na een tweedaags congres met vakbonden en werkgevers over de acute arbeidscrisis in Australië.

Het land kampt met vergrijzing en in de coronacrisis vertrokken veel werkstudenten en arbeidsmigranten die niet zijn teruggekeerd. Bovendien is door een tekort aan ambtenaren de wachttijd voor een visum opgelopen tot 42 dagen en wachten bijna een miljoen aanvragers buiten Australië op een beslissing. De regering trekt tientallen miljoenen extra uit om die wachtlijst weg te werken.

De verruiming geldt voorlopig voor een jaar. De centrum-linkse regering van Albanese hoopt duizenden nieuwe verpleegkundigen en aardbeienplukkers te lokken uit landen als China, India en de Filipijnen. De tijdelijke visa (voor drie jaar) die arbeidsmigranten doorgaans krijgen in Australië, zijn volgens werkgevers en vakbonden zonde van de geboden training en opgebouwde ervaring. Zij pleitten afgelopen dagen voor meer permanente werkvergunningen.

Ook de visumtermijn voor werkstudenten wordt verlengd. Australië concurreert om arbeidsmigranten met landen als Canada, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, die meer visa verstrekken en kortere wachttijden bieden.

Controversieel asielbeleid

De verruiming voor arbeidsmigranten met vaardigheden betekent niet dat de nieuwe regering een einde maakt aan het strenge en controversiële asielbeleid van Australië. Vluchtelingen die per boot het land proberen te bereiken, worden nog altijd ‘in de regio opgevangen’. Dat betekent dat zij naar een eiland in de Stille Oceaan worden gestuurd, duizenden kilometers van Australië. Daar wachten asielzoekers hun procedure in detentiekampen af, wat soms jaren kan duren.

Deze aanpak levert Australië veel kritiek op van mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties, die stellen dat Australië zich onttrekt aan internationale verplichtingen om asielzoekers te helpen. Afgelopen jaar sloot Australië wel een kamp in Papoea-Nieuw-Guinea waar de omstandigheden slecht waren. Alle asielzoekers worden nu naar een detentiekamp op de eilandstaat Nauru gestuurd.