Australië stelt 15 jaar celstraf in het vooruitzicht voor het prikken van naalden in aardbeien

Eerst waren er de berichten over naalden in aardbeien, nu zouden ze ook zijn gevonden in appels en bananen. De ‘naaldenangst’ in Australië breidt zich zo snel uit, dat de regering woensdag de dader een gevangenisstraf in het vooruitzicht stelde van vijftien jaar.

Van de naaldenprikker ontbreekt nog altijd elk spoor. Ruim een week nadat een man in Brisbane een naald had ingeslikt, is het aantal ‘besmette’ aardbeien gestegen tot 26. De aardbeientelers zijn in zak en as: supermarkten ruimen de schappen leeg, telers moeten hun oogst doordraaien en de export staat op instorten.

The Strawberry Crush, zo vatte de krant The West Australian het drama samen. Een sector goed voor een omzet van zo’n honderd miljoen euro breekt zich samen met de politie het hoofd wie zo handig weet in te spelen op de angst van de consument. In de staat Queensland gaat de telersorganisatie er nu vanuit dat een ‘ontevreden ex-werknemer’ de geheimzinnige naaldenprikker is.

De premier van Queensland kan het maar niet begrijpen. ‘Hoe kan je de gezondheid van een baby, een kind of van wie dan ook in de waagschaal stellen door zo’n vreselijke daad?’, vroeg Annastacia Palaszczuk zich af. ‘Ik ben woest.’

Australia strawberry scare grows as hidden sewing needles found in fruit across all six of the country's stateshttps://t.co/OVNqUztXbR pic.twitter.com/Zqg1TiMmQZ ITV News

Metaaldetectors

De aardbeiensabotage heeft tot nu toe niet geleid tot ernstige ongevallen. Een man moest naar het ziekenhuis, nadat hij een naald had ingeslikt en klaagde over maagpijn. Andere slachtoffers ontdekten tijdig de naald. De foto’s die ze plaatsten op sociale media versterkten de angst.

Kopers wordt op het hart gedrukt, door de autoriteiten en de telers, dat het eten van aardbeien nog altijd veilig is en dat de meldingen slechts incidenten zijn. Voor de zekerheid wordt ze wel geadviseerd de aardbeien, voor het eten, nog even door midden te snijden.

Ook plaatsen sommige leveranciers en telers kostbare metaaldetectoren bij hun lopende band om sabotage te voorkomen Maar de angst is niet verdwenen. Tot overmaat van ramp besloten twee grote supermarkten in Nieuw-Zeeland, een belangrijke afzetmarkt, de verkoop van Australische aardbeien tijdelijk stil te zetten.

Afschrikken

Om de dader, of daders, af te schrikken sprak de Australische premier Scott Morrison woensdag harde taal. Wie het in zijn hoofd haalt om voedsel te ‘besmetten’, moet vanaf nu rekening houden met een celstraf van vijftien jaar. Dat is nu tien jaar.

Het is niet uitgesloten dat er inmiddels ook naäpers actief zijn. ‘Het is niet grappig om het leven van hardwerkende Australiërs op het spel te zetten’, waarschuwde Morrison. ‘Als je dat doet, zullen wij achter je aankomen en je er flink voor laten boeten.’

De premier kwam met zijn waarschuwing een dag nadat in New South Wales meldingen binnenkwamen bij de politie van naalden in appels en bananen. De politie gaat er vanuit dat de meeste van de tientallen meldingen loos alarm zijn.