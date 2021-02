Australië past mediawet aan, gebruikers Facebook kunnen weer nieuws gaan lezen

Voor Australische gebruikers en nieuwsorganisaties werd het vorige week onmogelijk om nieuws te delen op Facebook. Beeld EPA

De wet moet nog aangenomen worden, maar Facebook was niet van plan onderhandelingen met uitgevers te starten. Voor Australische gebruikers en nieuwsorganisaties werd het vorige week onmogelijk om nieuws te delen op Facebook. De wijziging van het algoritme die daarvoor nodig was zorgde er ook voor dat berichten van een aantal overheidsorganisaties niet zichtbaar waren, en nieuwsorganisaties zagen tot 20 procent van het bezoek aan hun websites via Facebook verdampen.

Mark Zuckerberg

Facebook draait dat binnen een paar dagen weer terug, beloofde het bedrijf dinsdag, na dagenlange onderhandelingen tussen het bedrijf en de Australische regering. Ook Facebook-topman Mark Zuckerberg en de Australische minister van Financiën Josh Frydenberg hebben met elkaar gesproken. De wet wordt op een aantal punten aangepast.

Een daar van is het aanstellen van een soort geschillenscheidsrechter als de partijen (Facebook en Google aan de ene kant, de uitgever aan de andere kant) er onderling niet uitkomen. Die onafhankelijke beoordelaar bepaalt welke van de twee partijen het beste eindvoorstel heeft. Die situatie gaat nu omschreven worden als een allerlaatste mogelijkheid, schrijft ABC News, in plaats van onderdeel van de standaard procedure.

Facebook stelt in een reactie ‘tevreden te zijn dat de regering heeft ingestemd met enkele veranderingen en garanties die onze zorgen wegnemen.’ Het oorspronkelijke wetsvoorstel toonde volgens de techgigant totaal geen begrip ‘voor de relatie tussen ons platform en de uitgevers die het gebruiken om nieuws te delen.’ Ook beloofde de regering meer aandacht te hebben voor afspraken die platforms al gemaakt hebben met platforms.

De Australische wet verplicht elk groot platform om onderhandelingen te openen met uitgevers, maar begint met Google en Facebook vanwege hun grootte in Australië. Google koos een andere aanpak en sloot al deals met grote Australische nieuwsmedia. Facebook heeft dat voor zover bekend nog niet gedaan.

Wereldwijd wordt de zaak in Australië met belangstelling gevolgd door uitgevers, die al jaren protesteren tegen het geld dat Facebook en Google in hun ogen verdienen aan inhoud die niet van die platforms zijn. In Frankrijk sloten Google en een aantal uitgevers al deals, de verwachting is dat andere landen zullen volgen. De situatie in Europa en Australië verschilt op een belangrijk punt: links, dus verwijzingen in pagina’s met zoekresultaten, zijn uitgezonderd van Europese wetgeving.