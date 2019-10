Australië investeert miljoenen in omstreden dammen die droogte moeten tegengaan

Luchtfoto van droogte in Stanthorpe, Australië. Beeld EPA

De droogte in New South Wales houdt al aan sinds midden 2017. Het waterniveau in de bassins is historisch laag. De regering wil daarom de Wyangala Dam opknappen en een nieuwe dam bouwen in de Dungowan vallei. De premier van Australië, Scott Morrison, noemt het een langetermijninvestering tegen droogte in de toekomst.

De recorddroogte van vorige zomer in combinatie met een warme winter, hebben al geleid tot een groot aantal bosbranden. Er zijn de afgelopen maanden meer dan vijftig huizen in as gelegd en twee mensen omgekomen. De premier van New South Wales maakt zich zorgen dat haar staat, waar momenteel meer dan veertig brandhaarden zijn, een rampzalig bosbrandseizoen te wachten staat.

In de eerste maanden van dit jaar werden recordtemperaturen gemeten, daarnaast is er sinds 1965 niet meer zo weinig regen gevallen. Deze trend zal zich waarschijnlijk exponentieel doorzetten vanwege temperatuurstijgingen door klimaatverandering. De temperatuur zal in de toekomst naar verwachting tussen de 1,6 en 5,3 graden stijgen – afhankelijk van de hoeveelheid CO2 die er nog wordt uitgestoten. De dammen zijn hulpmiddelen in de Australische strijd tegen de droogte.

Vissterfte

Milieuorganisaties spreken zich uit tegen de plannen en pleiten voor een andere aanpak. De conservatieve regering komt wat hen betreft te laat met het aanpakken van klimaatverandering en pakt het verkeerd aan. ‘Het bouwen van nieuwe dammen is alsof je een lening afbetaalt met een creditcard, we komen steeds dieper en dieper in de ‘waterschuld’’, aldus James Tremain, woordvoerder van de Raad voor Natuurbehoud.

De milieuorganisatie wijst erop dat het bouwen van dammen enorme gevolgen heeft voor mensen die stroomafwaarts wonen, de natuur en dieren. Zo was er de afgelopen maanden sprake van massale vissterfte. Voor veel mensen en dieren is er geen waterzekerheid meer. De raad pleit daarom voor een andere verdeling van water in plaats van het bouwen van dammen, die de problemen alleen maar verergeren.

Een groot gedeelte van het water gaat nu namelijk naar de irrigatie van de vleesindustrie, katoenboeren en mijnbouw. De conservatieve regering maakt zich zorgen dat ingrijpende acties de economie zullen verlammen en laat daarom de katoenboeren, een van de grootste waterverslinders, veel water afnemen. Volgens de Raad voor Natuurbescherming waarschuwden experts zes jaar geleden al voor deze watercrisis en zijn de problemen van nu een direct resultaat van een regering die weigert te luisteren naar experts.