Australië, in lockdown, ziet de deltavariant maar op blijven stomen

De politie patrouilleert op Bondi Beach in Sydney, Australia. Mensen mogen hun huis alleen uit voor essentiële bezigheden als boodschappen en sport. Beeld EPA

De corona-aanpak in het uitgestrekte en dunbevolkte Australië is primair lokaal en gericht op het indammen van het virus. Dat wil zeggen dat zodra een stad of regio kampt met een oplopend aantal besmettingen, er een harde lockdown komt in de betreffende regio.

Toen in de grootste stad Sydney (ruim vijf miljoen inwoners) eind juni tachtig besmettingen met de deltavariant werden ontdekt, ging de stad direct in volledige lockdown. Ruim drie weken later is de deltavariant in Sydney nog niet ingedamd, met zo’n 110 nieuwe besmettingen per dag in de deelstaat van Sydney, New South Wales. Dit is aanleiding om de lockdown nog meer aan trekken: alle niet-essentiële winkels moeten sluiten. Mensen mogen hun huis alleen uit voor essentiële bezigheden als boodschappen en sport.

De deltavariant dook in Australië voor het eerst op in Sydney, maar is in een tijdsbestek van ongeveer een maand flink over het land verspreid. Dinsdag was de deelstaat Zuid-Australië, waar 1,7 miljoen mensen wonen, de derde van de zes deelstaten die in lockdown gingen. In totaal zijn 13 miljoen Australiërs nu in lockdown, meer dan de helft van de bevolking.

In het begin van de coronacrisis ontving de harde Australische aanpak veel lof. Vroege, strikte lockdowns hielden het dodental (915) en het aantal besmettingen laag, met vroege vrijheid als beloning. Door critici van het coronabeleid in Nederland werd Australië vaak aangehaald als lichtend voorbeeld.

Maar het ‘shock and awe’-regime lijkt voorlopig niet bestand tegen de deltavariant. De besmettingen blijven in heel Australië oplopen, ook in de deelstaten in lockdown. Daarbij moet opgemerkt worden dat het natuurlijk onbekend is hoe het ziektebeeld zich zónder lockdown zou hebben ontwikkeld. ‘Als we een paar weken geleden niet in lockdown waren gegaan, hadden we geen 110 per dag maar duizenden en duizenden besmettingen’, zei Gladys Berejiklian, premier van de deelstaat New South Wales op een persconferentie.

Onvrede

Waar de Australiërs de strenge lockdowns in de eerste golf nog zonder morren slikten, begint de onvrede nu toe te nemen. Nog maar 52 procent van de bevolking is tevreden over minister president Scott Morrison, een diepterecord. Het chagrijn heerst overigens vooral over een ander aspect van het Australisch coronabeleid: de vaccinatiecampagne. Momenteel is slechts 11 procent van de Australische bevolking volledig gevaccineerd en dat wordt Morrison aangerekend.

Eerder dit jaar zei Morrison dat het vaccinatieprogramma geen wedstrijd was en met die uitspraak wordt hij nu om de oren geslagen. De Australische overheid heeft vooral AstraZeneca-vaccins ingekocht, maar door het risico op trombose worden ook daar alleen 60-plussers met het vaccin geprikt. Van Pfizer, het andere vaccin dat Australië insloeg, heeft Australië veel te weinig doses om de hele bevolking te vaccineren. Tot dusver zijn alleen 40-plussers uitgenodigd voor een prik. Pas 28 procent van de bevolking heeft een eerste prik gehad. Het was de bedoeling van de regering om voor het einde van 2021 iedereen te vaccineren, maar die ambitie is inmiddels weer ingeslikt. Omdat er nog maar weinig besmettingen in Australië bij eerdere golven zijn geweest, is de resistentie doordat mensen al corona hebben gehad, erg laag.

Met het chagrijn over het tegenvallen van de beloofde oplossing, de vaccins, zijn de nieuwe snoeiharde lockdowns voor de Australiërs een stuk moeilijker te verteren. Die lockdowns worden pas opgeheven als het aantal besmettingen weer richting nul gaan. De vrees is dat dit pas in september zal zijn.