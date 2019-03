Australië gaat minder immigranten toelaten: deel mag niet in grootste steden wonen

Sydney, de grootste stad van Australië. Beeld AFP

Volgens premier Scott Morrison zijn de maatregelen hard nodig om de toenemende problemen als gevolg van de verstedelijking een halt toe te roepen. Critici van de premier zeggen echter dat hij zijn kansen hoopt te verbeteren bij de verkiezingen van mei.

Het besluit van de regering komt op een moment dat het immigratiebeleid van Australië juist onder vuur ligt vanwege de bloedige aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. De schutter was een Australiër, de 28-jarige Brenton Tarrant.

Het bloedbad heeft opnieuw de aandacht gevestigd op het jarenlange beleid van opeenvolgende regeringen in Australië, van links tot rechts, om de immigratie te beperken. Sommige politici, ook van Morrisons partij, liggen onder vuur omdat zij de vrees voor migranten zouden hebben aangewakkerd.

Morrison, die sinds augustus premier is, en zijn Liberale Partij doen het slecht in de peilingen. De maatregelen kunnen hem echter helpen in het stemlokaal. Uit onderzoeken blijkt dat veel bewoners van de grote steden de stijgende huizenprijzen en de verkeersproblemen zat zijn.

Zo bleek vorig jaar uit een peiling dat 63 procent van de inwoners van Sydney, de grootste stad van het land, er voorstander van is om de komst van immigranten naar de stad te verminderen. Uit een ander onderzoek bleek dat een meerderheid van de Australiërs, 54 procent, vond dat het aantal personen dat jaarlijks wordt toegelaten veel te hoog is.

Premier Scott Morrison woensdag bij een bezoek aan Adelaide. Hij hoopt bij de verkiezingen van mei herkozen te worden. Beeld EPA

Bevolkingsgroei

Het aantal immigranten dat Australië jaarlijks mag binnenkomen, zal per 1 juli worden teruggebracht tot 160 duizend. Dit is nu nog 190 duizend. Het overgrote deel, zo’n zeventig procent, betreft geschoolde arbeidskrachten. Ook wordt jaarlijks een klein aantal vluchtelingen toegelaten. Dit begrotingsjaar gaat het om zo’n 19 duizend.

De steden die de komende jaren zullen worden ontzien zijn Sydney, Perth en Melbourne. Ook in de populaire Gold Coast zal een deel van de nieuwe immigranten drie jaar niet mogen wonen. Zij krijgen een visum waarin wordt bepaald dat zij alleen in de minder bevolkte regio’s mogen wonen.

Volgens minister van Immigratie David Coleman is ingrijpen nodig omdat de infrastructuur van de steden zucht onder de bevolkingsgroei. Australië heeft nu 24,6 miljoen inwoners. Volgens schattingen zal de bevolking in 2050 zijn gegroeid tot zo'n 33 miljoen.

‘Dit is een praktisch probleem waarvan de Australiërs willen dat het wordt aangepakt’, verdedigde Morrison de nieuwe maatregelen. Hij zei dat politieke tegenstanders geen misbruik moeten maken van het bloedbad in Christchurch om het nieuwe beleid te bekritiseren. Morrison: ‘Mijn grootste frustratie is dat, bij het aanpakken van de bevolkingsgroei en immigratie, de discussie wordt gekaapt door tegenstanders voor eigen gewin.’