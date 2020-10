Australië boos op Qatar: vrouwen krijgen inwendig onderzoek op luchthaven

Archieffoto van een toestel van Qatar Airways. Beeld REUTERS

Volgens Australische media speelde deze zaak al op 2 oktober. Na de vondst van de baby werden alle vrouwelijke passagiers die met Qatar Airways naar Sydney zouden vliegen van boord gehaald en in een ambulance onderzocht op tekenen van een bevalling. Onder hen waren dertien vrouwen uit Australië.

Eén van hen was Karen Mills, een vrouw die haar verhaal deed tegenover The Guardian. Uiteindelijk werd zij niet onderzocht, vermoedelijk omdat ze al in de zestig is. ‘Ze zeiden tegen me dat ik de ambulance in moest, maar toen ik naar voren stapte, ging iemand voor me staan en zei: ‘Nee, nee, u kunt gaan, u kunt gaan’. Terwijl ik daar stond, kwam een jonge vrouw radeloos en huilend uit de ambulance.’ Mills noemt zichzelf ‘de vrouw met het grootste geluk van de vlucht’ omdat ze grijs haar heeft en al ouder is. ‘Ze keken waarschijnlijk naar me, en dachten, nee, zij kan onmogelijk de moeder zijn.’

Wolfgang Babeck, een mannelijke passagier, zei tegen de Australische zender ABC dat meerdere vrouwen duidelijk van streek waren toen ze terugkeerden naar hun stoel in het toestel. ‘We konden niet geloven wat er was gebeurd.’

Marise Payne, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, noemt de behandeling die vrouwen ondergingen op het vliegveld van Qatar 'verontrustend en weerzinwekkend'. Beeld EPA

De Australische autoriteiten spreken van een ‘onacceptabele behandeling’ van de vrouwelijke reizigers. ‘Vrouwen waren niet in de mogelijkheid vrijwillig en geïnformeerd toestemming te geven.’ De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zegt het Australische standpunt over deze ‘verontrustende en weerzinwekkende’ gebeurtenissen duidelijk te hebben gemaakt bij de autoriteiten van Qatar. Australië beraadt zich, in afwachting van een reactie, nog op volgende stappen.

Seks buiten het huwelijk

Het is in Qatar verboden om seks te hebben buiten het huwelijk, en in buurland de Verenigde Arabische Emiraten moeten ongetrouwde vrouwelijke migranten die een kind krijgen, een jaar in de cel voordat zij het land kunnen verlaten.

Het is niet duidelijk hoeveel vrouwen in totaal gedwongen zijn onderzocht. In een verklaring bevestigde de luchthaven dat de baby veilig is en zorg krijgt. ‘Medische professionals waren bezorgd over de gezondheid van de moeder die zojuist was bevallen en vroegen of zij gelokaliseerd kon worden voordat ze de luchthaven zou verlaten.’ De moeder is uiteindelijk niet gevonden.