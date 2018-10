Australië biedt excuses aan voor grootschalig kindermisbruik

Uit een vijf jaar durend onderzoek naar het misbruik blijkt dat zeker 8.000 kinderen het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. De handelingen hadden veelal plaats bij religieuze en door de staat gerunde instellingen, die juist de veiligheid van de kinderen hadden moeten waarborgen.

Morrison betuigde geëmotioneerd spijt over het falen van de regering. ,,Vandaag staan we als land stil bij het feit dat we niet hebben geluisterd en de slachtoffers niet hebben geloofd. Sorry”, zei hij in de Australische hoofdstad Canberra.” Hij bedankte de overlevers, die met bewijzen kwamen over het misbruik. ,,Het is dankzij jullie kracht en moed dat we hier vandaag bijeen zijn.”

Compensatie slachtoffers

Als vorm van compensatie komt er een Nationaal Museum die mensen meer bewust moeten maken van de impact van kindermisbruik. Ook kunnen de slachtoffers aanspraak maken op een financiële schadevergoeding.

,,Het was heel intens om hierbij aanwezig te zijn’', zei Graeme, een van de slachtoffers, tegen de Australische nationale omroep. ,,Ik keek om me heen en zag alleen maar sterke mensen zitten. Ik ben trots op alle slachtoffers.”

Sommige slachtoffers vinden echter dat de overheid nog lang niet voldoende heeft gedaan. ,,Alleen met sorry zeggen zijn we er nog niet’', zei Tony Wardley, die in de jaren tachtig slachtoffer werd van misbruik. ,,Er moet nog zoveel gebeuren.”

De Australische premier Scott Morrison (midden) na zijn toespraak. Beeld AFP