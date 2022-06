Australië betaalt een kapitaal voor het schrappen van bestelde Franse onderzeeërs

Het schrappen van de miljardendeal leidde tot grote woede in Frankrijk en tot een fikse verslechtering van de wederzijdse diplomatieke betrekkingen. De Franse president Macron brieste dat de toenmalige Australische premier Scott Morrison ronduit tegen hem had gelogen over de toekomst van het contract. Beeld AFP

De onlangs aangetreden premier Anthony Albanese maakte de afkoopsom zaterdag bekend. Hij vertelde erbij dat het geschrapte onderzeeërsproject de Australische belastingbetaler inmiddels al 3,2 miljard euro heeft gekost. De sociaaldemocraat Albanese, die bij de recente verkiezingen verrassend de conservatieve premier Scott Morrison versloeg, noemt dat enorme geldverspilling.

De bestelling van de Franse onderzeeërs werd september vorig jaar geschrapt nadat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië een nieuwe alliantie hadden gesmeed, AUKUS. Die militaire alliantie gaf Australië toegang tot Amerikaanse nucleaire onderzeeërstechnologie. Het land had liever nucleaire onderzeeërs dan de bestelde conventionele Franse, en schrapte de bestelling. Australië wil volgens voormalig minister van Defensie Peter Dutton voor het einde van het decennium twee nucleaire onderzeeërs aanschaffen.

Grote woede in Frankrijk

Het schrappen van de miljardendeal leidde tot grote woede in Frankrijk en tot een fikse verslechtering van de wederzijdse diplomatieke betrekkingen. De Franse president Macron brieste dat de toenmalige Australische premier Scott Morrison ronduit tegen hem had gelogen over de toekomst van het contract.

Albanese noemde zaterdag de 3,2 miljard euro die nu al waren uitgegeven – in een sneer naar zijn voorganger – ‘een buitengewone verspilling door een regering die altijd goed was in het aankondigen van dingen, maar niet in het uitvoeren’.

De afkoopsom is een eerste stap op weg naar het herstel van de verzuurde betrekkingen met Frankrijk. Macron heeft premier Albanese uitgenodigd om naar Parijs te komen, en deze kondigde aan snel met een datum voor dat bezoek te zullen komen. Hij noemde een persoonlijke ontmoeting met Macron ‘absoluut van wezensbelang’ voor het herstel van de band tussen beide landen.

De Franse scheepsbouwer Naval is tevreden met het geboden bedrag. Tegen de Australische omroep ABC zei een woordvoerder dat ‘de Naval Groep en Australië een eerlijke en billijke regeling hebben getroffen om het onderzeeërsprogramma tot een goed einde te brengen.’