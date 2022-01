Australian Open stap dichterbij voor ‘Novax’ Djokovic

‘Ik ben blij en dankbaar dat de rechter de annulering van mijn visum ongedaan heeft gemaakt’, liet Novak Djokovic weten. Beeld AP

Novak Djokovic is vastbesloten om in Australië te blijven en zijn titel op de Australian Open te verdedigen. Dat liet de ongevaccineerde tennisser via sociale media weten nadat de rechter had geoordeeld dat zijn visum onterecht was ingetrokken. Toch is het nog niet zeker dat de nummer één van de wereld vanaf volgende week mag meedoen aan het grandslamtoernooi dat hij al negen keer won.

Volgens de regeringsadvocaat overweegt de Australische minister voor Immigratie, Burgerschap, Migrantendiensten en Multiculturele Zaken, Alex Hawke, om Djokovic met zijn ‘persoonlijke bevoegdheid’ alsnog uit te zetten. Mocht Hawke het besluit nemen, dan bestaat de kans dat de de 34-jarige tennisser de komende drie jaar niet welkom is in Australië. De regering zou de bevoegdheid hebben om daar per individu over te oordelen.

‘Ik ben blij en dankbaar dat de rechter de annulering van mijn visum ongedaan heeft gemaakt’, aldus Djokovic. ‘Ik ben hierheen gevlogen om te spelen in een van de belangrijkste toernooien die we hebben, voor geweldige fans. Voor nu kan ik niet meer zeggen dan: bedankt voor de steun die ik heb gekregen om dit alles te doorstaan en voor alle aanmoedigingen om sterk te blijven.’

Medische vrijstelling

De komst van de ongevaccineerde tennisser leidde vorige week tot grote beroering en werd de afgelopen dagen een politieke kwestie in het land dat er een strikt coronabeleid op na houdt. Alleen tennissers die een prik hebben gehad of een medische vrijstelling hebben gekregen, zijn welkom in Melbourne. In de hoofdstad werd vorig jaar met 262 dagen een record gevestigd voor de langste lockdown ter wereld.

Na een brief van de Australische tennisbond ging ‘The Djoker’ ervan uit dat hij met een coronabesmetting, die op 16 december werd geregistreerd, voldeed aan de voorwaarden voor een medische vrijstelling. Opvallend genoeg was de tennisser, die zich altijd heeft uitgesproken tegen vaccineren, een dag na zijn positieve test aanwezig bij de onthulling van postzegels met zijn eigen beeltenis erop, een evenement van zijn eigen stichting voor beter onderwijs. Djokovic droeg geen mondkapje en hield geen 1,5 meter afstand.

Op het vliegveld in Melbourne bleek vorige week dat de Australische tennisbond tennissers niet goed had geïnformeerd. Volgens de regering was een recente besmetting geen reden voor een medische vrijstelling. Na een urenlang verhoor werd het visum van de tennisser ingetrokken en moest hij naar een quarantainehotel.

Daar barstte maandag een waar volksfeest met honderden aanhangers van Djokovic los nadat de rechter had geoordeeld dat het visum van ‘Novax’, zoals op een van de spandoeken viel te lezen, ten onrechte was ingetrokken. Volgens de rechter had de douane Djokovic meer tijd moeten geven om zich te kunnen verweren. Ook was de rechter van mening dat Djokovic er alles aan had gedaan om aan te tonen dat hij een medische vrijstelling verdient. ‘Wat had hij nog meer kunnen doen?’

Mogelijk record

Djokovic is vooralsnog vrij om zich te bewegen door Australië, waar het grandslamtoernooi volgende week maandag begint. Als het hem lukt het toernooi voor de tiende keer te winnen, komt de Serviër op in totaal 21 grandslamtitels. Het zou een record zijn. Momenteel hebben zowel Djokovic als de geblesseerde Roger Federer en Rafael Nadal twintig titels op hun naam staan.

Laatstgenoemde vindt dat Djokovic moet kunnen meedoen aan de Australian Open. ‘Ongeacht of ik het op bepaalde punten eens ben met Djokovic heeft zonder twijfel het recht gesproken’, aldus de 35-jarige Nadal, die na een half jaar blessureleed in Australië zijn rentree maakt op een grandslamtoernooi. ‘Al heb ik op persoonlijk vlak liever niet dat hij meedoet’, voegde de huidige nummer zes van de wereld daar grappend aan toe.

Zo voorkwam de uitspraak van de rechter dat de ongevaccineerde Djokovic het land per direct moest verlaten. Maar het is nog allerminst zeker dat de tennisser zijn titel ook kan verdedigen. Djokovic: ‘Ondanks alles wat is gebeurd, wil ik blijven en proberen te strijden op de Australian Open. Daar blijf ik op gefocust.’