Aung San Suu Kyi opnieuw onder druk na verlies rechtszaak door veroordeelde journalisten

De twee veroordeelde Reuters-journalisten Wa Lone (links) en Kyaw Soe Oo (rechts) vorig jaar buiten de rechtbank in Yangon. Beeld EPA

De EU-ambassadeur in Myanmar riep de ooit zo geprezen Nobelprijswinnares Suu Kiy op de Reuters-journalisten onmiddellijk in vrijheid te stellen, nadat de rechter hun celstraf van zeven jaar handhaafde. Zij werden vorig jaar veroordeeld omdat ze met hun berichtgeving een wet op staatsgeheimen zouden hebben overtreden.

Net als de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, plaatste EU-ambassadeur Kristian Schmidt grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Myanmar. ‘Dit was een grote teleurstelling en een gemiste kans om recht te zetten wat deze twee journalisten is aangedaan’, aldus Schmidt, die de uitspraak bijwoonde.

Minister Hunt deed een dringend beroep op Suu Kyi om zich te bemoeien met hun zaak. De Birmese leider wordt internationaal overladen met kritiek omdat zij weigert zich uit te spreken tegen de veroordeling van de verslaggevers en tegen de mishandeling van het leger van de Rohingya-minderheid.

De vrouwen van de twee Reuters-journalisten reageren teleurgesteld nadat de reporters vrijdag hun hoger beroep hebben verloren. Beeld REUTERS

Eerlijk proces

Hunt vroeg zich af of de journalisten wel een eerlijk proces hadden gehad. ‘Wij doen een beroep op Aung San Suu Kyi om te erkennen dat zij, als iemand die vocht voor de democratie in Myanmar, zich zou moeten ontfermen over de toekomst van deze twee moedige journalisten’, aldus Hunt.

Volgens de rechter hadden de advocaten van Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28) in hoger beroep onvoldoende bewijs geleverd dat zij onschuldig waren. Het tweetal werd vorig jaar veroordeeld omdat zij vertrouwelijke overheidsstukken in hun bezit zouden hebben gehad. De journalisten werden in december 2017 gearresteerd in Yangon, direct na een diner met politieagenten die hen uitgenodigd hadden.

Volgens de journalisten werden ze door de politie zwartgemaakt vanwege hun verhalen over de gewelddadigheden die het leger beging tegen de Rohingya-moslims in de deelstaat Rakhine. Ruim 700 duizend Rohingya’s vluchtten vanaf eind 2017 naar Bangladesh door het optreden van de militairen.

De Birmese leider Aung San Suu Kyi wordt internationaal bekritiseerd omdat ze zwijgt over de aanpak van de journalisten en het legeroptreden tegen de Rohingya's. Suu Kyi is hierdoor zo'n veertien internationale prijzen en eretitels kwijtgeraakt, waaronder die van Amnesty International. Beeld AFP

Dwangarbeid

Het leger werd door critici, onder wie mensenrechtengroepen, beschuldigd van etnische zuivering en zelfs genocide. De Reuters-journalisten schreven onder andere over de moord op tien dorpelingen van Inn Din door het leger. Uiteindelijk werden zeven soldaten hiervoor veroordeeld tot straffen van zo’n tien jaar en dwangarbeid.

‘Wa Lone en Kyaw Soe Oo blijven gevangen om maar één reden: omdat de machthebbers ze het zwijgen wilden opleggen’, aldus Reuters-hoofdredacteur Stephen Adler vrijdag over de uitspraak van de rechter. ‘Journalistiek is geen misdaad en zolang Myanmar dit vreselijke onrecht niet aanpakt, zal de pers in het land niet vrij zijn.’ Het tweetal kan nu alleen vrij komen als zij een pardon of amnestie krijgen van de regering.