Augustus en de blaadjes vallen al, is dat reden om te somberen?

Door droogtestress verliezen bomen al erg vroeg hun bladeren. Beeld Marcel van den Bergh

De vallende eikels zijn het gevolg van hogere temperaturen, waardoor de vruchten eerder rijp zijn. De vallende bladeren zijn een natuurlijke reactie van bomen op de lange periode van droogte. Die wordt versterkt door twee andere actuele factoren: hittegolven en stikstof.

Om met die laatste te beginnen: door de hoge concentraties stikstof ontwikkelden soorten als de beuk en de zomereik relatief grote kronen en minder wortels. Die wortels gaan ook nog eens minder diep dan voorheen, waardoor ze minder goed bij water kunnen. Door meer en grotere bladeren neemt bij hogere temperaturen zoals de afgelopen weken de verdamping toe, waardoor een boom in nog grotere problemen komt.

Gesloten huidmondjes

Om zich daartegen te wapenen, sluit een boom de huidmondjes van bladeren, laat ze krullen of in het uiterste geval voortijdig vallen. Daardoor kan minder CO2 worden opgenomen en neemt het proces van fotosynthese (waarmee zonlicht wordt omgezet in energie) af. Dat remt de groei. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) bleek dat in 2018 de stammen van sommige bomen als gevolg hiervan zelfs krompen.

Arnold van Vliet, bioloog aan de WUR en drijvende kracht achter de Natuurkalender, ziet ook dit jaar dat bomen het moeilijk hebben. ‘Vooral beuken zijn er slecht aan toe, maar ook zilverlindes, populieren en berken blijken gevoelig voor de droogte. Het ligt er wel aan op welke locaties je gaat kijken: op zandgronden gaat het harder dan op plaatsen waar bomen minder diep in de bodem water kunnen vinden.’

Tweede bloei

Van Vliet publiceert online timelapsebeelden van witte paardenkastanjes en een van zomereiken in Wageningen, waarop te zien is hoe ze de seizoenen doorkomen. De afgelopen droge jaren verloren de kastanjes vroeg hun blad, maar na een periode regenval kwamen ze tot een tweede bloei. Van Vliet: ‘Op zichzelf tekent dat de veerkracht van de natuur. Ook nu hebben de kastanjes hun bladeren weer laten vallen. Maar of ze ook weer tot een tweede bloei zullen komen, of dat de rek er een keer uit is, moet nog blijken.’

Volgens Van Vliet is duidelijk dat de opeenstapeling van droogte, warmte en stikstof bomen niet goed doet. Toch blijft de exacte reden moeilijk aan te wijzen: ‘Droogte is een ingewikkeld en geleidelijk proces, het bouwt zich elk jaar verder op. We hebben de afgelopen jaren zoveel verschillende weersextremen gehad, van hittegolven tot zware regenval, dat het heel lastig valt vast te stellen wat nu precies het gevolg is van welke factor.’