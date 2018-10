Audi-bende hoort straffen tot 12 jaar cel tegen zich eisen voor plofkraken

De mannen uit Utrecht, in de leeftijd van 26 tot 31 jaar, allen met een uitgebreid strafblad, worden verdacht van plofkraken in Duitsland vorig jaar, in Wesel, Emsdetten en Rheine. Per keer zouden ze er tienduizenden tot zelfs honderdduizenden euro’s hebben buitgemaakt.

Na de plofkraken raceten ze met zeer hoge snelheid in gestolen Audi’s terug naar Nederland. Na een plofkraak in het Duitse Wesel op 25 juli 2017 crashte een van de auto’s na een wilde politieachtervolging op een rotonde bij de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De inzittenden wisten te ontkomen.

Op 7 augustus na een plofkraak in Emsdetten wist de politie na een achtervolging op hoge snelheid van een andere Audi wel twee inzittenden aan te houden, waaronder de 27-jarige hoofdverdachte Patrick G. en de 25-jarige Colin van G. Patrick G. hoorde de hoogste straf tegen zich eisen, twaalf jaar cel. Tegen Colin van G. werd zeven jaar geëist.

Afgelopen

Het Openbaar Ministerie is bezig met een najaarsoffensief om duidelijk te maken dat het afgelopen moet zijn met deze vorm van georganiseerde misdaad. Nu Nederlandse banken hun pinautomaten steeds beter beveiligen, neemt het aantal plofkraken in Nederland af en slaan bendes steeds vaker hun slag in Duitsland en België. In Duitsland zit bovendien aanmerkelijk meer geld in de automaten dan in Nederland. Per mei van dit jaar is de strafmaat voor plofkraken verhoogd. De twee plofkraakbendes die deze maand terecht staan, zijn de eerste die dit merken.

De officier van justitie beklemtoont dat het een wonder is dat er nog geen doden zijn gevallen bij het opblazen van geldautomaten. Dit gaat met steeds meer geweld gepaard: er wordt gebruik gemaakt van brandbare stoffen, er vliegt glas rond en de gevolgen van de explosie zijn onvoorspelbaar. De verdachten ontkennen alle betrokkenheid bij de hun ten laste gelegde feiten.

Tweede groep

Een andere Nederlandse plofkraakgroep, die zeker negentien ram- en plofkraken zou hebben gepleegd in Nederland, staat deze maand eveneens terecht, in Utrecht. De zeven mannen van deze tweede groep hoorden vorige week straffen van vijf tot veertien jaar cel tegen zich eisen.

Het Openbaar Ministerie heeft dna-sporen van verdachten aangetroffen. Ook hebben ze gesprekken afgeluisterd. In de gecrashte Audi vond de politie twee gasflessen, twee jerrycans, een onderdeel van een geldcassette en een ontstekingsmechanisme. Ook lagen er een bivakmuts, een breekijzer en drie telefoons in. Een bloedspoor dat in de auto is aangetroffen, leidde naar de verdachte Mohamed G. (28). Tegen hem is drie jaar cel geëist.