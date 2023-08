Attje Kuiken keert niet terug in Kamer, nieuwe fractie Verenigd Links verliest boegbeeld

Attje Kuiken half juli samen met Jesse Klaver (Groenlinks) bij de bekendmaking dat beide partijen als één lijst de verkiezingen in gaan. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Kuiken vindt het na 17 jaar Kamerlidmaatschap genoeg geweest, maar sluit een vervolg in de Haagse politiek niet uit. In het AD laat ze weten open te staan voor een post in het volgende kabinet, al wil ze daar niet te ver op vooruitlopen. ‘Voor alle duidelijkheid: dat is niet mijn mindset nu. Het voelt nog niet als afscheid. We staan aan de start van hopelijk een hele bijzondere verkiezingsstrijd en een campagne’, aldus Kuiken. ‘Je moet niet voor de campagnes dromen over wat er daarna is. Maar ja, als je gevraagd wordt, zou het een enorme eer zijn en zeg je ja.’ Kuiken was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Met het vertrek verliest de toekomstige fusiefractie in ieder geval een van de grote voortrekkers van de linkse samenwerking. Kuiken nam de voorzittershamer april vorig jaar van de PvdA-fractie over na het vertrek van Lilianne Ploumen en was aanvankelijk sceptisch over een links partnerschap met GroenLinks. Onder haar leiding gingen de samenwerkingsplannen één versnelling omlaag; er kwamen eerst bijeenkomsten waar de PvdA-leden nauwer betrokken moesten raken bij het voornemen om verregaand op te trekken met de partij van Jesse Klaver. Kuiken vond de benadering te top-down. Wilde het experiment slagen, dan zouden de PvdA-leden het van onderop moeten steunen.

Over de auteur Avinash Bhikhie is politiek verslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft sinds 2014 over de nationale politiek.

Sleutelrol in coronacrisis

Uiteindelijk toonde ook Kuiken zich een hartstochtelijk voorstander van de linkse samenwerking, de leden stemden vervolgens in overgrote meerderheid voor het linkse verbond. In een reactie dankt GroenLinks-voorman Klaver haar nu ‘voor het lef dat je hebt gehad om onze partijen samen verder te brengen’.

De fusiefractie zal het na de verkiezingen niet alleen zonder een van de belangrijkste aanvoerders moeten doen, GroenLinks-PvdA verliest ook een bak aan parlementaire ervaring. De 45-jarige Groningse nam in 2006 voor het eerst plaats in de Tweede Kamer waar zij zich onder meer boog over justitiedossiers en de zorg. In het kabinet-Rutte II voegde zij zich als asielwoordvoerder regelmatig bij crisisoverleggen met de VVD wanneer de twee partijen het niet eens werden over de strafbaarstelling van illegaliteit en de bed-bad-broodregeling.

De afgelopen kabinetsperiode wist Kuiken in de coronacrisis een sleutelrol te spelen als coronawoordvoerder. In een hopeloos gepolariseerde Kamer kwam het kabinet geregeld bij de PvdA uit in de zoektocht naar steun voor de coronamaatregelen. Later zorgde zij er samen met GroenLinks voor dat het kabinet met een prijsplafond kwam om de exploderende energierekening te drukken.

Architect van Verenigd Links

Met de partijbrede steun voor de samenwerking en Frans Timmermans als lijsttrekker vindt Kuiken het aan de vooravond van het nieuwe parlementaire jaar een goed moment haar afscheid uit de Kamer aan te kondigen. ‘Niet omdat het werk klaar is, maar omdat ik lucht voor anderen wil scheppen’, zegt Kuiken in een verklaring. ‘Dat ik juist nu vertrek, is omdat ik een onvoorwaardelijk geloof heb in een Verenigd Links. Er staat een krachtige lijsttrekker klaar die verantwoordelijkheid durft te nemen en die de juiste man is om het vertrouwen te herstellen en de versnippering tegen te gaan.’

Frans Timmermans laat in een reactie weten trots te zijn op wat Kuiken betekent heeft voor de linkse samenwerking. ‘Ik ben Attje zeer erkentelijk voor de voortreffelijke wijze waarop ze, op een voor de PvdA cruciaal moment, haar verantwoordelijkheid heeft genomen en leiding heeft gegeven aan de partij’, aldus Timmermans. ‘Wat mij altijd bij zal blijven is dat zij stap voor stap meer is gaan geloven in het belang van de samenwerking met GroenLinks. Zij zal de geschiedenis ingaan als een van de architecten van Verenigd Links. Daar mag ze terecht heel trots op zijn.’