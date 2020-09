Atoomwaakhond: Iran breidt voorraad verrijkt uranium nog steeds uit

Het hoofdkantoor van het Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen. Beeld REUTERS

Dit zegt het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen, de atoomwaakhond van de Verenigde Naties, in een vertrouwelijk rapport voor zijn lidstaten dat is ingezien door de persbureaus Associated Press en Reuters. Irans voorraad verrijkt uranium is nu meer dan tien zo groot als toegestaan onder de nucleaire deal, maar nog altijd veel kleiner dan de hoeveelheid waarover het land vóór 2015 beschikte.

Iran bezat volgens de IAEA op 25 augustus een voorraad laag-verrijkt uranium van 2,32 ton, vergeleken met 1,73 ton op 20 mei. Op grond van het nucleair akkoord (in 2015 afgesloten met de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, China en Rusland) mag Iran niet meer dan 202,8 kilo uranium hebben.

Volgens de atoomwaakhond zou Iran bovendien uranium hebben verrijkt tot 4,5 procent, meer dan de limiet van 3,67 procent die is toegestaan onder de deal. De hoeveelheid zwaar water zou zijn afgenomen en inmiddels onder de toegelaten hoeveelheid zijn. Zwaar water wordt gebruikt om kernreactoren te koelen.

Iran gaf de inspecteurs van de IAEA vorige week na een wekenlange impasse toestemming om twee specifieke locaties te inspecteren waarvan de IAEA vermoedt dat er illegaal uranium is opgeslagen danwel verboden nucleaire activiteiten plaatsvinden. De inspecteurs nemen er monsters en doen omgevingsmetingen. Een locatie is inmiddels bezocht, de andere wordt later deze maand geïnspecteerd.

Het nucleair akkoord met Iran, een erfenis van de Amerikaanse president Barack Obama, beloofde Iran economische voordelen in ruil voor afbouw van zijn kernprogramma. Obama’s opvolger Donald Trump trok de VS in 2018 eenzijdig terug uit de deal en legde Iran nieuwe sancties op. Sindsdien morrelt Iran aan de deal, in een poging de andere landen te pressen tot extra toezeggingen ter compensatie van de Amerikaanse sancties.