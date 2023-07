Atoomwaakhond geeft groen licht voor lozing afvalwater Fukushima, tot woede van China en lokale vissers

Rafael Mariano Grossi (l), baas van het Internationaal Atoomenergieagentschap, overhandigt het rapport over het afvalwater van de kerncentrale in Fukushima aan de Japanse premier Fumio Kishida. Beeld AP

Na de kernramp in 2011 is het afvalwater opgeslagen in tanks en behandeld om de radioactiviteit te doen afnemen. Uit het onderzoek van het IAEA mag weliswaar blijken dat mens en milieu weinig te duchten hebben van de resterende straling, omringende landen en omwonenden zijn bezorgd over de aanstaande lozingen in de Grote Oceaan. China, een fel tegenstander van het plan, heeft al gedreigd met repercussies.

Japan zal de ruime 1 miljard liter afvalwater, genoeg om zo’n vijfhonderd olympische zwembaden mee te vullen, stapsgewijs lozen. Het land wil er 30 tot 40 jaar voor uittrekken. Voorafgaand aan de lozing wordt het water verdund, waarmee de concentratie van radioactieve deeltjes die er nog in zit tot ver onder de internationale normen zou dalen. Sommige deskundigen vrezen niettemin onvoorziene gevolgen voor het zeeleven, bijvoorbeeld dat deeltjes zich na verloop van tijd ophopen in dieren.

De Japanse overheid wil zo graag van het water af omdat het de opslagruimte hard nodig heeft. Voor de verdere ontmanteling van de kerncentrale is wederom veel water nodig, dat vervuild zal raken en moet worden opgeslagen en behandeld. Maakt het land geen opslagruimte vrij, dan loopt de ontmanteling vertraging op.

Vissers vrezen gevolgen

Wanneer het land precies start, is niet bekend. Het wachten is nog op goedkeuring van een nationale toezichthouder voor kernenergie, die volgens persbureau Reuters deze week al kan komen. Daarna kan het snel gaan, het pompsysteem is in juni al getest. Rafael Grossi, baas van het IAEA, beloofde dat medewerkers van de atoomwaakhond de lozingen zullen monitoren, in de hoop dat dit zorgen zou wegnemen.

Die zijn er in overvloed: een petitie tegen het plan door inwoners uit de regio leverde meer dan 250 duizend handtekeningen op. Vissers uit het gebied vrezen dat ze hun vis niet meer kwijtraken als de lozingen doorgaan. De Japanse regering heeft meer dan 300 miljoen euro opzij gezet om de visserij te steunen en ook voor andere bedrijven die kampen met dalende verkoopcijfer als gevolg van de kernramp bestaat al een noodfonds.

Hoewel experts benadrukken dat de risico's beperkt zijn, is het niet denkbeeldig dat de visserij wel de gevolgen ondervindt. Zo gaven in een opiniepeiling in mei zeven van de tien Zuid-Koreanen aan minder zeevruchten te zullen eten als de lozingen doorgaan, uit vrees voor nucleaire vervuiling van de oceaan. En in Hongkong pleitte een hooggeplaatste milieuambtenaar er al voor om een bestaand importverbod uit te breiden naar vis uit een groter gebied rond de kerncentrale.

China teleurgesteld

China reageerde dinsdag teleurgesteld op het IAEA-rapport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een ‘haastig’ gepubliceerd onderzoek en gaf een waarschuwing: ‘Als de Japanse zijde erop gebrand is om zijn eigen gang te gaan, moet ze alle gevolgen dragen.’

De Japanse premier zegt te proberen uitleg te blijven verschaffen ‘gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en op een transparante manier’. Er zouden herhaaldelijk pogingen zijn gedaan om in gesprek te gaan met Beijing, maar die zou uitnodigingen telkens afslaan. IAEA-chef Grossi reist binnenkort naar Zuid-Korea af om uitleg te verschaffen over het onderzoek naar het afvalwater.