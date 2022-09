Atoomagentschap IAEA bezoekt na tegenslagen eindelijk kerncentrale Zaporizja

Rafael Mariano Grossi, directeur van het Internationaal Atoomagentschap, verlaat zijn hotel om op weg te gaan naar Zaporizja. Beeld Anna Voitenko / Reuters

Een veertienkoppig team onder leiding van IAEA-directeur Rafael Grossi zette vanochtend vanuit de Oost-Oekraïense stad Zaporizja koers richting de gelijknamige kerncentrale. De centrale bij Zaporizja is de grootste van Europa en werd in maart, vlak na het begin van de oorlog in Oekraïne, bezet door het Russische leger.

Sindsdien werd er in en rondom de centrale veelvuldig gevochten. Russische militairen vestigden zich op het terrein en installeerden er in juli raketwerpers. Kyiv beschuldigt de Russen ervan vanuit de kerncentrale aanvallen op Oekraïne uit te voeren. Terugvechten is lastig, door de nucleaire dreiging die ontstaat als de centrale geraakt zou worden. Moskou claimt daarentegen dat Oekraïne deze tegenaanvallen wel degelijk uitvoert.

Om in kaart te brengen hoeveel schade de gevechten tussen Rusland en Oekraïne de laatste tijd hebben aangericht, en om de nucleaire dreiging voor werknemers en omwonenden in te schatten, voerde het IAEA vandaag controles uit. De grootste dreiging waarvoor wordt gevreesd is niet een explosie of brand van binnenuit, maar de mogelijkheid dat de centrale afgesloten wordt van het Oekraïense stroomnet. Mocht dat gebeuren en mochten de noodaggregaten vervolgens door hun brandstof heen raken, dan kunnen de reactoren niet langer gekoeld worden. Dat verhoogt het risico dat de kernbrandstof smelt en radioactiviteit vrijkomt.

Veel info vergaard

Chef Grossi zei vandaag na afloop van zijn bezoek: ‘Ik denk dat we in deze paar uur in staat zijn geweest veel informatie te vergaren. De belangrijkste dingen die ik moest zien, heb ik gezien en de uitleg was heel helder’. Hij bracht zijn verslag uit aan de Russische media die het IAEA-team vergezelden tijdens het bezoek aan de kerncentrale. Over het Oekraiens personeel dat de kerncentrale draaiende houdt, zei Grossi: ‘Zij doen hun werk onder moeilijk omstandigheden professioneel en met toewijding’.

Grossi vertelde ook dat het IAEA-team nog wel even aanwezig zal blijven. ‘Zeg dat maar tegen de wereld’, liet hij weten in een video die werd verspreid door Ria Novosti. Volgens het Russische staatspersbureau blijft een deel van de missie tot 3 september bij de kerncentrale. Volgens Energoatom, het Oekraïense staatsenergiebedrijf, gaat het om vijf inspecteurs. Een aantal anderen gaat naar de stad Zaporizja, 120 kilometer verderop.

Russische functionarissen suggereerden eerder dat het IAEA maar één dag op de centrale mag zijn voor inspectie, terwijl het agentschap had laten weten dat de controle enkele dagen zou duren. Grossi wil indien mogelijk zelfs permanent aanwezig blijven op de centrale, zei hij eerder. Maar een anonieme Oekraïense bron meldt aan persbureau Reuters dat het atoomagentschap haar verwachtingen waarschijnlijk zal moeten bijstellen, en verwacht dat de missie zal worden ingekort.

Macron

Rusland heeft zich lang tegen de controle door het IAEA verzet, maar ging na sterk aandringen en tussenkomst van de Franse president Macron akkoord. Het bezoek van het atoomagentschap wordt gezien als een eerste stap richting het demilitariseren van de kerncentrale.

De delegatie liep vandaag ruim drie uur vertraging op door gevechten op de geplande route van de IAEA-missie. Sinds vijf uur donderdagochtend werd de stad Enerhodar, waarin de Zaporizja-kerncentrale zich bevindt, beschoten. Als gevolg hiervan werd een van de twee operationele reactoren in de kerncentrale gedurende de ochtend uitgeschakeld. Volgens de burgemeester van de stad, Dmytro Orlov, zijn bij de beschietingen burgerdoelen geraakt en vielen er gewonden. Om hoeveel gewonden het gaat, zei hij niet.

Uit veiligheidsoverwegingen blokkeerde het Oekraïense leger de doorgang naar de kerncentrale. IAEA-directeur Grossi, die persoonlijk met het Oekraïense leger onderhandelde over voortzetting van de missie, erkende dat de risico’s in het gebied ‘zeer hoog’ zijn, maar wilde de controle niet langer uitstellen. Rond half 2 ’s middags arriveerden de nucleair experts dan toch bij de kerncentrale, onder begeleiding van een groot militair konvooi.

Eigen verantwoordelijkheid

De Oekraïense minister van Energie Herman Chaloejtsjenko zei vandaag dat zijn land de veiligheid van de IAEA-onderzoekers niet kan garanderen. De situatie in het gebied rond de kerncentrale blijft vooralsnog ‘een zooitje’, zei de minister voordat het team van het Internationaal Atoomgezelschap (IAEA) afreisde naar de centrale, meldt CNN.

Chaloejtsjenko zei van tevoren tegen directeur Grossi dat de veiligheid van de missie ‘jouw eigen verantwoordelijkheid’ is. Grossi was volgens Chaloejtsjenko ‘bereid dat risico te nemen’. Ook zei de minister dat Oekraïne heeft voldaan aan alle internationale eisen en alles in het werk heeft gesteld om de missie te laten plaatsvinden. Chaloejtsjenko zei dat hij had begrepen dat het IAEA ‘een zekere veiligheidsovereenkomst heeft gesloten met de Russen’.